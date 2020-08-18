Дитсадок у Підгайцівській громаді відремонтують за 3 мільйони гривень

3 мільйони 416 тисяч гривень - таку суму передбачили у бюджеті Підгайцівської громади на капітальний ремонт Вишнівського дитсадка у Борохівському старостинському окрузі Підгайцівської громади.Про це повідомила пресслужба Підгайцівської громади.Підрядники вже розробили проєкт, згідно якого Відділ культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради готується оголосити тендер.За словами заступника голови Підгайцівської сільської ради, директорка закладуновину «на кілька мільйонів» зустріла із радістю, адже заклад за 30 років існування вперше опинився в центрі уваги посадовців, а про капітальний ремонт тут взагалі не мріяли.Директорка каже, що працює садку від початку його роботи, тоді їй доручили очолити колектив і набрати першу групу вихованців Вишнівського дитсадка. Відтоді їм велося по-різному, були роки, коли ремонт доводилось робити власними силами, тому переважно підфарбовували та підбілювали, але з віком будівля почала просідати. Неодноразово зверталися за допомогою у район, але лише після приєднання до Підгайцівської громади почалися зміни.«Я особисто відстоював позицію, що попри те, що діяльність школи у Вишневі довелося тимчасово призупинити через низьку наповнюваність у класах, потрібно відремонтувати приміщення дитсадка, який знаходиться поруч зі школою. І щиро вдячний колегам-депутатам, які підтримали цю ідею та проголосували на останній сесії за виділення коштів на капітальний ремонт садка.Адже створивши кращі умови для дошкільників та їх батьків, є шанси заохотити молодь лишатися у селі, народжувати дітей, які у перспективі можуть стати учнями школи, яка чекатиме «демографічного вибуху». Кажуть, що у селі щороку 2-3 будинки зводять молоді сім’ї - і це хороший показник , значить село – живе», - наголошує Леонід Гроголь.Директорка Вишнівського дитсадка Галина Савчук розповідає, що вони не мають проблем із наповнюваністю, адже садок розрахований на 20 дітей, а вже цієї осені є заяви від батьків 24 вихованців.У закладі є ігрова кімната, спальня та їдальня, гарний майданчик на вулиці. Загалом приміщення просторе та комфортне, однак у стінах з’явилися тріщини, місцями почала просідати стеля, окрім цього завідувачку щороку штрафують та зобов’язують ліквідувати недоліки, пов’язані із пожежною безпекою.Леонід Гроголь зазначає, що згідно з проєктною документацією у дитсадку запланували зробити утеплення зовнішніх стін та фундаменту будівлі, гідроізоляцію цоколя, облаштувати енергоефективне освітлення, вхід в будівлю понизити до рівня землі (як вимагають діючі норми для навчання дітей з особливими потребами), провести сантехнічні роботи, заміну електропроводки та каналізації, блискавко захист, встановити пластикові двері, замінити дах, облаштувати вентиляцію, водопостачання, замінити сантехніку та встановити нові рукомийники та унітази.Заступник сільського головинаголосив, що під час громадського обговорення, яке відбулось у селі Вишнів місяць тому, громада села із розумінням поставилась до ініціативи тимчасово призупинити навчання в школі, натомість там запропонували облаштувати гуртки для дітей.Однак в ході робочої поїздки та спілкування з місцевими мешканцями виникла ще одна ідея - виділити кілька кабінетів під фельдшерсько-акушерський пункт, адже єдина медсестра, яка є у селі, працює на пів ставки у садку.«Було б добре у Вишневі, де населення більше як пів тисячі, облаштувати ФАП, однак це питання ще треба вивчити та обговорити і на рівні сільського голови та депутатського корпусу», - підсумував посадовець.