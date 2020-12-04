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Судитимуть хлопця з Волині, який крав ліс

Судитимуть хлопця з Волині, який крав ліс
22-річного волинянина судитимуть за незаконну порубку дерев у лісі.

Слідство встановило, що уночі 5 червня 2021 року житель села Рудники Луцького району незаконно зрубав п’ять сосен на території Колківського лісового господарства й перевіз їх до власного обійстя, завдавши інтересам держави матеріальної шкоди на понад 38 тисяч гривень, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Незаконні дії чоловіка виявили працівники лісової охорони ДП «Колківське лісове господарство» і невдовзі він постане перед судом.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 246 КК України незаконна порубка дерев у лісах та перевезення незаконно зрубаних дерев, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду, карається карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.




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Теги: волинянин, суд, ліс, крадіжка
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