У луцькому парку облаштували фан-зону для перегляду матчів Євро-2020

Поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштували фан-зону, де шанувальники футболу зможуть дивитися матчі Євро-2020.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова"На численні прохання лучан - шанувальників футболу організували фан-зону поруч з центральним входом в Центральний парк. Перегляд двох матчів: Чехія-Данія (19:00) та Україна-Англія (22:00)", - написав мер Луцька.Нагадаємо, раніше голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькрадізвертався до міського голови з пропозицією облаштувати у Луцьку футбольну фан-зону,Тож у парку за короткий термін облаштували фан-зону просто неба для вболівальників Євро-2020. Початок першого матчу - 3 липня о 19-й годині.