У луцькому парку облаштували фан-зону для перегляду матчів Євро-2020
Сьогодні, 17:22
Поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштували фан-зону, де шанувальники футболу зможуть дивитися матчі Євро-2020.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На численні прохання лучан - шанувальників футболу організували фан-зону поруч з центральним входом в Центральний парк. Перегляд двох матчів: Чехія-Данія (19:00) та Україна-Англія (22:00)", - написав мер Луцька.
Нагадаємо, раніше голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер звертався до міського голови з пропозицією облаштувати у Луцьку футбольну фан-зону, де мешканці разом змогли б дивитися трансляцію та вболівати за нашу збірну на Євро-2020.
Тож у парку за короткий термін облаштували фан-зону просто неба для вболівальників Євро-2020. Початок першого матчу - 3 липня о 19-й годині.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"На численні прохання лучан - шанувальників футболу організували фан-зону поруч з центральним входом в Центральний парк. Перегляд двох матчів: Чехія-Данія (19:00) та Україна-Англія (22:00)", - написав мер Луцька.
Нагадаємо, раніше голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер звертався до міського голови з пропозицією облаштувати у Луцьку футбольну фан-зону, де мешканці разом змогли б дивитися трансляцію та вболівати за нашу збірну на Євро-2020.
Тож у парку за короткий термін облаштували фан-зону просто неба для вболівальників Євро-2020. Початок першого матчу - 3 липня о 19-й годині.
Фото - ілюстративне
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