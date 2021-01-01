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У луцькому парку облаштували фан-зону для перегляду матчів Євро-2020

У луцькому парку облаштували фан-зону для перегляду матчів Євро-2020
Поруч з входом у Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштували фан-зону, де шанувальники футболу зможуть дивитися матчі Євро-2020.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На численні прохання лучан - шанувальників футболу організували фан-зону поруч з центральним входом в Центральний парк. Перегляд двох матчів: Чехія-Данія (19:00) та Україна-Англія (22:00)", - написав мер Луцька.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" у Луцькраді Тарас Шкітер звертався до міського голови з пропозицією облаштувати у Луцьку футбольну фан-зону, де мешканці разом змогли б дивитися трансляцію та вболівати за нашу збірну на Євро-2020.


Тож у парку за короткий термін облаштували фан-зону просто неба для вболівальників Євро-2020. Початок першого матчу - 3 липня о 19-й годині.

У луцькому парку облаштували фан-зону для перегляду матчів Євро-2020


Фото - ілюстративне

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Теги: фан-зона, Євро-2020, Луцьк, парк
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