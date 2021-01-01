Ужгородська компанія хоче запустити у Луцьку прокат електросамокатів
Сьогодні, 17:30
Голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер сьогодні, 1 липня, провів ZOOM-конференцію із співвласником ужгородської компанії із прокату електросамокатів VEVI Вікторем Жулканичем і домовився про співпрацю.
Про це депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.
До слова, VEVI – це єдина українська компанія, що займається прокатом електросамокатів.
За словами Віктора Жулканича, цей проєкт він з партнерами реалізував повністю за власні кошти. Обладнання у них – нове та якісне, самокати антивандальні й оснащуються GPS та працюють через додаток. Нині вони успішно працюють в Ужгороді.
Співвласник VEVI зауважив, що вони постійно вдосконалюють деякі елементи в самокатах. Адже, на жаль, цей транспорт не завжди використовують за призначенням.
«Я бачив особисто, як людина взяла в оренду самокат, тому що він коштує 2 грн за хвилину, а їй треба було розгрузити цемент. І він клав два мішка цементу і віз їх. Є нюанси, що на самокаті їдуть по троє і звісно вони ламаються. Я бачив, як троє чоловіків на одному самокаті ледве їдуть, але ж їдуть. Тому конструкцію треба підсилювати, що ми і робимо», - поділився Віктор Жулканич.
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У результаті зустрічі співвласник VEVI заручився підтримкою Громадянського Руху «СВІДОМІ». Тарас Шкітер домовився про майбутню співпрацю та про плани відкриття представництва компанії у Луцьку.
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Про це депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.
До слова, VEVI – це єдина українська компанія, що займається прокатом електросамокатів.
За словами Віктора Жулканича, цей проєкт він з партнерами реалізував повністю за власні кошти. Обладнання у них – нове та якісне, самокати антивандальні й оснащуються GPS та працюють через додаток. Нині вони успішно працюють в Ужгороді.
Співвласник VEVI зауважив, що вони постійно вдосконалюють деякі елементи в самокатах. Адже, на жаль, цей транспорт не завжди використовують за призначенням.
«Я бачив особисто, як людина взяла в оренду самокат, тому що він коштує 2 грн за хвилину, а їй треба було розгрузити цемент. І він клав два мішка цементу і віз їх. Є нюанси, що на самокаті їдуть по троє і звісно вони ламаються. Я бачив, як троє чоловіків на одному самокаті ледве їдуть, але ж їдуть. Тому конструкцію треба підсилювати, що ми і робимо», - поділився Віктор Жулканич.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку
У результаті зустрічі співвласник VEVI заручився підтримкою Громадянського Руху «СВІДОМІ». Тарас Шкітер домовився про майбутню співпрацю та про плани відкриття представництва компанії у Луцьку.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «СВІДОМІ» пропонують популяризувати у Луцьку електро- та велотранспорт
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