У луцькому «політесі» стартував капремонт приміщення, де знаходиться басейн
Сьогодні, 18:30
У Луцькому національному технічному університеті розпочали розбудову фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури.
Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, очільник області Юрій Погуляйко оглянув, як тривають роботи з капітального ремонту приміщення, де розташований басейн.
«Нині роботи тривають у будівлі, де розміщений басейн. Завершити усе плануємо до кінця поточного року. Але згідно з проєктом, передбачено капітальний ремонт приміщення, де знаходиться басейн, та будівництво сертифікованого стадіону. Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів», - розповів Юрій Погуляйко на сторінці у Facebook.
До слова, загальна площа забудови складає 2 395,3 м. кв. Завершити роботи планують до кінця поточного року.
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Про це повідомляє управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської облдержадміністрації.
Зокрема, очільник області Юрій Погуляйко оглянув, як тривають роботи з капітального ремонту приміщення, де розташований басейн.
«Нині роботи тривають у будівлі, де розміщений басейн. Завершити усе плануємо до кінця поточного року. Але згідно з проєктом, передбачено капітальний ремонт приміщення, де знаходиться басейн, та будівництво сертифікованого стадіону. Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів», - розповів Юрій Погуляйко на сторінці у Facebook.
До слова, загальна площа забудови складає 2 395,3 м. кв. Завершити роботи планують до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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