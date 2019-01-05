У луцькому «політесі» стартував капремонт приміщення, де знаходиться басейн





Про це



Зокрема, очільник області Юрій Погуляйко оглянув, як тривають роботи з капітального ремонту приміщення, де розташований басейн.



«Нині роботи тривають у будівлі, де розміщений басейн. Завершити усе плануємо до кінця поточного року. Але згідно з проєктом, передбачено капітальний ремонт приміщення, де знаходиться басейн, та будівництво сертифікованого стадіону. Загальна кошторисна вартість робіт – понад 19 мільйонів гривень, з яких з державного бюджету цьогоріч передбачено 17 мільйонів», - розповів Юрій Погуляйко на сторінці у Facebook.



До слова, загальна площа забудови складає 2 395,3 м. кв. Завершити роботи планують до кінця поточного року.





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