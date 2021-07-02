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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 липня
У Волинській області завтра, 2 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.

Про це повідомляє волинський гідрометеоцентр.

Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вночі 19-18°, вдень 20-22°

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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