Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 2 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляє волинський гідрометеоцентр.
Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вночі 19-18°, вдень 20-22°
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Про це повідомляє волинський гідрометеоцентр.
Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.
Як йдеться на сайті Sinoptik, у Луцьку завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вночі 19-18°, вдень 20-22°
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