Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 2 липня





Про це повідомляє волинський гідрометеоцентр.



Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 2 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман.Про це повідомляє волинський гідрометеоцентр.Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.Як йдеться на сайті Sinoptik , у Луцьку завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вночі 19-18°, вдень 20-22°

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