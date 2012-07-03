Як у волинських університетах минув перший день вступної кампанії. ВІДЕО





Зі слів секретаря приймальної комісії ВНУ ім. Лесі Українки Олега Дикого, нині серед майбутніх студентів є ті, кому доводиться приїздити до вишу особисто, - повідомляє



"Вони самостійно не можуть створити електронний кабінет, вони мусять звернутися в приймальну комісію вишу, для того, щоб їх документи, які надають їм пільги, щоб ми їх завантажили", – каже голова приймальної комісії.



Відмінність цієї вступної кампанії, це в першу чергу вступ в магістратуру. В цьому році немає вже спеціальності, на які можна поступити в магістратуру без єдиного вступного іспиту, тобто ЗНО з іноземної мови, — каже Олег Дикий.



За перший день вступної кампанії у Волинському національному університеті зареєстрували електронні кабінети понад 50 абітурієнтів.



В консультаційний центр Луцького національного технічного університету звернувся Максим Владичко. Хлопець з Луцька, зі спеціальністю, каже, ще не визначився. Приїхав, аби дізнатися за яким освітнім рівнем він може вступити.



Цього року абсолютно усі категорії вступників можуть особисто зареєструватися в особистому кабінеті і подавати заяви в електронному вигляді, — каже відповідальна секретарка приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура. "Це спрощує роботу приймальних комісій, але для того, щоб нашим потенційним вступникам було легше, у нашому університеті створений консультаційний пункт, де працюють фахівці та вони допомагають реєструватися".



Зареєструвати електронні кабінети можна до 13 липня, з 14 по 23 липня відбуватиметься реєстрація заяв та подача документів до вишів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 липня розпочалася вступна кампанія. У волинських вишах абітурієнтам надають консультації та допомагають зареєструватися в електронних кабінетах для вступу.Зі слів секретаря приймальної комісії ВНУ ім. Лесі Українки Олега Дикого, нині серед майбутніх студентів є ті, кому доводиться приїздити до вишу особисто, - повідомляє Суспільне. "Вони самостійно не можуть створити електронний кабінет, вони мусять звернутися в приймальну комісію вишу, для того, щоб їх документи, які надають їм пільги, щоб ми їх завантажили", – каже голова приймальної комісії.Відмінність цієї вступної кампанії, це в першу чергу вступ в магістратуру. В цьому році немає вже спеціальності, на які можна поступити в магістратуру без єдиного вступного іспиту, тобто ЗНО з іноземної мови, — каже Олег Дикий.За перший день вступної кампанії у Волинському національному університеті зареєстрували електронні кабінети понад 50 абітурієнтів.В консультаційний центр Луцького національного технічного університету звернувся Максим Владичко. Хлопець з Луцька, зі спеціальністю, каже, ще не визначився. Приїхав, аби дізнатися за яким освітнім рівнем він може вступити.Цього року абсолютно усі категорії вступників можуть особисто зареєструватися в особистому кабінеті і подавати заяви в електронному вигляді, — каже відповідальна секретарка приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура. "Це спрощує роботу приймальних комісій, але для того, щоб нашим потенційним вступникам було легше, у нашому університеті створений консультаційний пункт, де працюють фахівці та вони допомагають реєструватися".Зареєструвати електронні кабінети можна до 13 липня, з 14 по 23 липня відбуватиметься реєстрація заяв та подача документів до вишів.

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