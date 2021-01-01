Волинські громади візьмуть участь в українсько-німецькому проєкті





Вони матимуть змогу не лише здобути нові знання під час тематичного навчання, а й отримати фінансування для реалізації малих проєктів на місцях, - повідомляє



Так, в результаті конкурсу, що тривав з 7 по 18 червня, з сімнадцяти заявників було відібрано шість. Це представники (громадські активісти та посадовці) Голобської Ківерцівської, Шацької, Колківської, Нововолинської та Торчинської громад.



Наступний крок – їх участь в Школі адвокації та партисипації, перша частина якої відбудеться 2 та 3 липня. Завдяки цьому навчанню його учасники вдосконалять свої вміння з опрацювання проблематики міст та громад; зможуть краще планувати свою роботу; отримають чимало знань про те, як бути дієвим на місцях.



Все це відбувається в рамках проєкту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах», що реалізується німецькою ГО «Європейський Обмін» та Міжнародним Фондом «Відродження» у партнерстві з регіональними ГО за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.



Проєкт має на меті посилити адвокаційну спроможність громадських ініціатив у Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській та Волинській областях шляхом проведення тренінгів, отримання досвіду проєктного менеджменту, доступу до мереж і експертизи, а також обміну кращими практиками з інших регіонів і країн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шість команд волинських громад було відібрано до участі в проєкті українсько-німецької програми підтримки локальних ініціатив «Київський Діалог».Вони матимуть змогу не лише здобути нові знання під час тематичного навчання, а й отримати фінансування для реалізації малих проєктів на місцях, - повідомляє ІА "Волинські новини" Так, в результаті конкурсу, що тривав з 7 по 18 червня, з сімнадцяти заявників було відібрано шість. Це представники (громадські активісти та посадовці) Голобської Ківерцівської, Шацької, Колківської, Нововолинської та Торчинської громад.Наступний крок – їх участь в Школі адвокації та партисипації, перша частина якої відбудеться 2 та 3 липня. Завдяки цьому навчанню його учасники вдосконалять свої вміння з опрацювання проблематики міст та громад; зможуть краще планувати свою роботу; отримають чимало знань про те, як бути дієвим на місцях.Все це відбувається в рамках проєкту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах», що реалізується німецькою ГО «Європейський Обмін» та Міжнародним Фондом «Відродження» у партнерстві з регіональними ГО за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.Проєкт має на меті посилити адвокаційну спроможність громадських ініціатив у Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській та Волинській областях шляхом проведення тренінгів, отримання досвіду проєктного менеджменту, доступу до мереж і експертизи, а також обміну кращими практиками з інших регіонів і країн.

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