Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці
Сьогодні, 08:35
За даними обласного центру зайнятості найзатребуваніші серед роботодавців нині водії. Затребуваними на ринку праці також лишаються кухарі, підсобні робітники та продавці.
Про це йдеться в матеріалі Суспільного.
Впродовж року роботодавці постійно потребують: офіціантів, барменів, вантажників, касирів торговельних залів, прибиральників. Серед кваліфікованих працівників шукають: бухгалтерів, менеджерів-управителів зі збуту, спеціалістів державної служби.
30, 9 % роботодавців шукають працівників та готові плати їм мінімальну заробітну плату. Найбільше в області роботодавців, які готові платити найманим робітникам від мінімальної до середньої заробітної плати регіону, їх 61, 6% від загальної кількості. І лише 7,5 % роботодавців, це лише 900 вакансій, готові плати зарплату більшу від середньої по регіону.
Найбільшу зарплату нині пропонують водіям — майже 40 000 гривень. Кошторисники, головні інженери, трактористи та машиністи укладача асфальтобетону можуть заробити на Волині до 20 000 гривень. Торговим представникам, головним бухгалтерам, електрозварникам та менеджерам з постачання роботодавці готові платити від 16 000 до 18 000 гривень щомісяця.
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Про це йдеться в матеріалі Суспільного.
Впродовж року роботодавці постійно потребують: офіціантів, барменів, вантажників, касирів торговельних залів, прибиральників. Серед кваліфікованих працівників шукають: бухгалтерів, менеджерів-управителів зі збуту, спеціалістів державної служби.
30, 9 % роботодавців шукають працівників та готові плати їм мінімальну заробітну плату. Найбільше в області роботодавців, які готові платити найманим робітникам від мінімальної до середньої заробітної плати регіону, їх 61, 6% від загальної кількості. І лише 7,5 % роботодавців, це лише 900 вакансій, готові плати зарплату більшу від середньої по регіону.
Найбільшу зарплату нині пропонують водіям — майже 40 000 гривень. Кошторисники, головні інженери, трактористи та машиністи укладача асфальтобетону можуть заробити на Волині до 20 000 гривень. Торговим представникам, головним бухгалтерам, електрозварникам та менеджерам з постачання роботодавці готові платити від 16 000 до 18 000 гривень щомісяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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