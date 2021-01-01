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Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці

Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці
За даними обласного центру зайнятості найзатребуваніші серед роботодавців нині водії. Затребуваними на ринку праці також лишаються кухарі, підсобні робітники та продавці.

Про це йдеться в матеріалі Суспільного.

Впродовж року роботодавці постійно потребують: офіціантів, барменів, вантажників, касирів торговельних залів, прибиральників. Серед кваліфікованих працівників шукають: бухгалтерів, менеджерів-управителів зі збуту, спеціалістів державної служби.

30, 9 % роботодавців шукають працівників та готові плати їм мінімальну заробітну плату. Найбільше в області роботодавців, які готові платити найманим робітникам від мінімальної до середньої заробітної плати регіону, їх 61, 6% від загальної кількості. І лише 7,5 % роботодавців, це лише 900 вакансій, готові плати зарплату більшу від середньої по регіону.

Найбільшу зарплату нині пропонують водіям — майже 40 000 гривень. Кошторисники, головні інженери, трактористи та машиністи укладача асфальтобетону можуть заробити на Волині до 20 000 гривень. Торговим представникам, головним бухгалтерам, електрозварникам та менеджерам з постачання роботодавці готові платити від 16 000 до 18 000 гривень щомісяця.

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Теги: робота, вакансія, Волинь
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