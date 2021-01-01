Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці





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Впродовж року роботодавці постійно потребують: офіціантів, барменів, вантажників, касирів торговельних залів, прибиральників. Серед кваліфікованих працівників шукають: бухгалтерів, менеджерів-управителів зі збуту, спеціалістів державної служби.



30, 9 % роботодавців шукають працівників та готові плати їм мінімальну заробітну плату. Найбільше в області роботодавців, які готові платити найманим робітникам від мінімальної до середньої заробітної плати регіону, їх 61, 6% від загальної кількості. І лише 7,5 % роботодавців, це лише 900 вакансій, готові плати зарплату більшу від середньої по регіону.



Найбільшу зарплату нині пропонують водіям — майже 40 000 гривень. Кошторисники, головні інженери, трактористи та машиністи укладача асфальтобетону можуть заробити на Волині до 20 000 гривень. Торговим представникам, головним бухгалтерам, електрозварникам та менеджерам з постачання роботодавці готові платити від 16 000 до 18 000 гривень щомісяця.

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