Як продати земельний пай. ІНСТРУКЦІЯ





Як повідомили в Офісі президента, відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава. Нотаріус перевірятиме покупця та правильність поданих документів. У разі невідповідності вимогам нотаріус зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору купівлі-продажу, - повідомляє



Водночас до 1 січня 2024 року існує обмеження – один громадянин України може володіти сільгоспземлею загальною площею не більше 100 гектарів.



Як продати пай

Для того, щоб продати землю, землевласник має здійснити декілька простих кроків:



- Перевірити кадастровий номер на Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua.



- Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі. За законом – це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі має насамперед запропонувати придбати ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.



- Зібрати необхідні документи.



- Зрозуміти, як формується ціна. Експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть, відповідно, зросте й середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.



Крім продажу, земельну ділянку можна здавати в оренду та отримувати постійний дохід. В офісі президента зазначають, що на цій землі можна заснувати фермерське господарство та розвивати власну справу або використати ділянку як заставу за кредитом та отримати кошти на розвиток свого господарства тощо.



В ОП наголошують, що землю можна подарувати або передати у спадок, і вже новий власник матиме на неї повні права господаря.



Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони", земельні торги проводитимуться виключно в електронному форматі.



Водночас фермери чи їхні спадкоємці зможуть викупляти без аукціону земельні ділянки, які вони набули за правом:



постійного користування;

довічного успадкованого володіння;

оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року.



Пільговий викуп для українських фермерів дає змогу придбати ділянку на виплат строком до 10 років. Викупна ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці ділянки. А право власності можна оформлювати вже після першого платежу.



"При виявленні порушень умов використання землі потрібно звернутися до ради територіальної громади, до державного інспектора з використання та охорони земель, інспектора громади з використання та охорони земель або до Державної екологічної інспекції України", — зазначили в Офісі президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 1 липня відкрився ринок обігу землі сільськогосподарського призначення. Так, українці стають повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки.Як повідомили в Офісі президента, відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава. Нотаріус перевірятиме покупця та правильність поданих документів. У разі невідповідності вимогам нотаріус зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору купівлі-продажу, - повідомляє Суспільне. Водночас до 1 січня 2024 року існує обмеження – один громадянин України може володіти сільгоспземлею загальною площею не більше 100 гектарів.Для того, щоб продати землю, землевласник має здійснити декілька простих кроків:- Перевірити кадастровий номер на Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua.- Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі. За законом – це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі має насамперед запропонувати придбати ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.- Зібрати необхідні документи.- Зрозуміти, як формується ціна. Експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть, відповідно, зросте й середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.Крім продажу, земельну ділянку можна здавати в оренду та отримувати постійний дохід. В офісі президента зазначають, що на цій землі можна заснувати фермерське господарство та розвивати власну справу або використати ділянку як заставу за кредитом та отримати кошти на розвиток свого господарства тощо.В ОП наголошують, що землю можна подарувати або передати у спадок, і вже новий власник матиме на неї повні права господаря.Згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони", земельні торги проводитимуться виключно в електронному форматі.Водночас фермери чи їхні спадкоємці зможуть викупляти без аукціону земельні ділянки, які вони набули за правом:постійного користування;довічного успадкованого володіння;оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року.Пільговий викуп для українських фермерів дає змогу придбати ділянку на виплат строком до 10 років. Викупна ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці ділянки. А право власності можна оформлювати вже після першого платежу."При виявленні порушень умов використання землі потрібно звернутися до ради територіальної громади, до державного інспектора з використання та охорони земель, інспектора громади з використання та охорони земель або до Державної екологічної інспекції України", — зазначили в Офісі президента.

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