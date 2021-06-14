Що нового у «Струмочку»? ФОТОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*





Детальніше - у черговому фотозвіті від



Таунхауси



1 і 2 секції:



завершили роботи з благоустрою перед таунхаусами

3 секція:



підготували щебеневу основу і приступають до вкладання бруківки

виконують внутрішні сантехнічні роботи

4 секція:



завершують роботи з благоустою

завершили внутрішні сантехнічні роботи

приступили до заливання стяжки

5 і 6 секція:



виконують бетонування терас

7 секція:



мурують парапети

Котеджі (156 м2):



завершують вкладання бруківки перед будинками

виконують оздоблення фасадів

виконують оздоблення цоколя

Нові котеджі (136 м2, з двома терасами):



завершили фундаментні роботи

заливають чорнові стяжки

зробили внутрішню каналізацію



Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 74 66



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівельному майданчику ЖК "Струмочок" (с. Струмівка) продовжуються роботи із благоустрою ткриторії, проведення комунікацій та та внутрішнього облаштування котеджів і таунхаусів. Основні будівельні роботи уже повністю завершені.Детальніше - у черговому фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”. завершили роботи з благоустрою перед таунхаусамипідготували щебеневу основу і приступають до вкладання бруківкивиконують внутрішні сантехнічні роботизавершують роботи з благоустоюзавершили внутрішні сантехнічні роботиприступили до заливання стяжкивиконують бетонування терасмурують парапетизавершують вкладання бруківки перед будинкамивиконують оздоблення фасадіввиконують оздоблення цоколязавершили фундаментні роботизаливають чорнові стяжкизробили внутрішню каналізаціюДетальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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