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Що нового у «Струмочку»? ФОТОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*

Що нового у «Струмочку»? ФОТОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
На будівельному майданчику ЖК "Струмочок" (с. Струмівка) продовжуються роботи із благоустрою ткриторії, проведення комунікацій та та внутрішнього облаштування котеджів і таунхаусів. Основні будівельні роботи уже повністю завершені.

Детальніше - у черговому фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.

Таунхауси

1 і 2 секції:

завершили роботи з благоустрою перед таунхаусами
3 секція:

підготували щебеневу основу і приступають до вкладання бруківки
виконують внутрішні сантехнічні роботи
4 секція:

завершують роботи з благоустою
завершили внутрішні сантехнічні роботи
приступили до заливання стяжки
5 і 6 секція:

виконують бетонування терас
7 секція:

мурують парапети
Котеджі (156 м2):

завершують вкладання бруківки перед будинками
виконують оздоблення фасадів
виконують оздоблення цоколя
Нові котеджі (136 м2, з двома терасами):

завершили фундаментні роботи
заливають чорнові стяжки
зробили внутрішню каналізацію

Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Інвестор, Луцьк
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