Що нового у «Струмочку»? ФОТОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
На будівельному майданчику ЖК "Струмочок" (с. Струмівка) продовжуються роботи із благоустрою ткриторії, проведення комунікацій та та внутрішнього облаштування котеджів і таунхаусів. Основні будівельні роботи уже повністю завершені.
Детальніше - у черговому фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.
Таунхауси
1 і 2 секції:
завершили роботи з благоустрою перед таунхаусами
3 секція:
підготували щебеневу основу і приступають до вкладання бруківки
виконують внутрішні сантехнічні роботи
4 секція:
завершують роботи з благоустою
завершили внутрішні сантехнічні роботи
приступили до заливання стяжки
5 і 6 секція:
виконують бетонування терас
7 секція:
мурують парапети
Котеджі (156 м2):
завершують вкладання бруківки перед будинками
виконують оздоблення фасадів
виконують оздоблення цоколя
Нові котеджі (136 м2, з двома терасами):
завершили фундаментні роботи
заливають чорнові стяжки
зробили внутрішню каналізацію
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Детальніше - у черговому фотозвіті від Будівельної компанії “Інвестор”.
Таунхауси
1 і 2 секції:
завершили роботи з благоустрою перед таунхаусами
3 секція:
підготували щебеневу основу і приступають до вкладання бруківки
виконують внутрішні сантехнічні роботи
4 секція:
завершують роботи з благоустою
завершили внутрішні сантехнічні роботи
приступили до заливання стяжки
5 і 6 секція:
виконують бетонування терас
7 секція:
мурують парапети
Котеджі (156 м2):
завершують вкладання бруківки перед будинками
виконують оздоблення фасадів
виконують оздоблення цоколя
Нові котеджі (136 м2, з двома терасами):
завершили фундаментні роботи
заливають чорнові стяжки
зробили внутрішню каналізацію
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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