Україна невдовзі отримає 2 мільйони доз американської вакцини від коронавірусу
01 липень, 23:34
Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати за глобальним механізмом COVAX.
Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, поставка очікується в липні.
"Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - сказав Ляшко.
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Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, поставка очікується в липні.
"Ми домовилися з США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - сказав Ляшко.
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