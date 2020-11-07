В Україні хочуть збільшити податки





За допомогою підвищення низки податків і рент влада має намір отримати додатково десятки мільярдів гривень, - пише "



Закон вносить зміни в Податковий кодекс у частині ставок оподаткування, які визначено в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку і рентної плати.



"З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", - йдеться в пояснювальній записці.



Передбачено збільшити ренту на видобуток залізної руди. Так розраховують отримати додатковий ресурс для бюджету обсягом 3 млрд грн. Якщо парламент прийме закон, компанії галузі платитимуть ренту не від собівартості, а від ринкової ціни. Водночас буде застосовуватися ціна на руду з великим вмістом заліза - 62%.



Запропоновано встановити таку градацію розміру рентної плати:



якщо ціна менше 65 доларів за тонну - 0,1%;

якщо ціна від 65 доларів до 85 доларів за тонну - 3%;

якщо ціна від 85 доларів до 120 доларів за тонну - 8%;

якщо ціна від 120 доларів до 150 доларів за тонну - 12%;

якщо ціна від 150 доларів до 180 доларів за тонну - 14%;

якщо ціна більше 180 доларів за тонну - 16%.



Планують також ввести акцизний податок на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики.



Заплановано скасувати пільги зі сплати земельного податку для підприємств гірничовидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про компанії, які видобувають корисні копалини і розробляють родовища. Зараз підприємства цього сектору платять у бюджети місцевих громад лише 25% від ставки, яку встановлюють місцеві ради.



Також запропоновано внести зміни, які пов'язані зі сплатою акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. 5% відповідного податку, який також йде в місцеві бюджети, зараз платять роздрібні торговці - кіоски і магазини, які продають сигарети. Законопроект пропонує перевести це зобов'язання на великих гравців - виробників і імпортерів тютюнових виробів.



Планують також скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників і орендна плата за користування землею.



Запропоновано ввести мінімальний податок з 1 гектара товарної с / г землі в розмірі 4,5% від вартості землі. Також хочуть обмежити відшкодування ПДВ для посередників із продажу споживчих товарів. Це має принести ще 13,3 млрд грн.



Документ також має звільнити від сплати ПДФО і військового збору кредитні програми 5-7-9% і Доступна іпотека.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер, 1 липня, 264 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5600, яким планують підвищити податки і рентні ставки.За допомогою підвищення низки податків і рент влада має намір отримати додатково десятки мільярдів гривень, - пише " Кореспондент ".Закон вносить зміни в Податковий кодекс у частині ставок оподаткування, які визначено в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку і рентної плати."З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", - йдеться в пояснювальній записці.Передбачено збільшити ренту на видобуток залізної руди. Так розраховують отримати додатковий ресурс для бюджету обсягом 3 млрд грн. Якщо парламент прийме закон, компанії галузі платитимуть ренту не від собівартості, а від ринкової ціни. Водночас буде застосовуватися ціна на руду з великим вмістом заліза - 62%.Запропоновано встановити таку градацію розміру рентної плати:якщо ціна менше 65 доларів за тонну - 0,1%;якщо ціна від 65 доларів до 85 доларів за тонну - 3%;якщо ціна від 85 доларів до 120 доларів за тонну - 8%;якщо ціна від 120 доларів до 150 доларів за тонну - 12%;якщо ціна від 150 доларів до 180 доларів за тонну - 14%;якщо ціна більше 180 доларів за тонну - 16%.Планують також ввести акцизний податок на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики.Заплановано скасувати пільги зі сплати земельного податку для підприємств гірничовидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про компанії, які видобувають корисні копалини і розробляють родовища. Зараз підприємства цього сектору платять у бюджети місцевих громад лише 25% від ставки, яку встановлюють місцеві ради.Також запропоновано внести зміни, які пов'язані зі сплатою акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. 5% відповідного податку, який також йде в місцеві бюджети, зараз платять роздрібні торговці - кіоски і магазини, які продають сигарети. Законопроект пропонує перевести це зобов'язання на великих гравців - виробників і імпортерів тютюнових виробів.Планують також скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників і орендна плата за користування землею.Запропоновано ввести мінімальний податок з 1 гектара товарної с / г землі в розмірі 4,5% від вартості землі. Також хочуть обмежити відшкодування ПДВ для посередників із продажу споживчих товарів. Це має принести ще 13,3 млрд грн.Документ також має звільнити від сплати ПДФО і військового збору кредитні програми 5-7-9% і Доступна іпотека.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію