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В Україні хочуть збільшити податки

В Україні хочуть збільшити податки
Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер, 1 липня, 264 голосами прийняла в першому читанні законопроект №5600, яким планують підвищити податки і рентні ставки.

За допомогою підвищення низки податків і рент влада має намір отримати додатково десятки мільярдів гривень, - пише "Кореспондент".

Закон вносить зміни в Податковий кодекс у частині ставок оподаткування, які визначено в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку і рентної плати.

"З 2019 року ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року", - йдеться в пояснювальній записці.

Передбачено збільшити ренту на видобуток залізної руди. Так розраховують отримати додатковий ресурс для бюджету обсягом 3 млрд грн. Якщо парламент прийме закон, компанії галузі платитимуть ренту не від собівартості, а від ринкової ціни. Водночас буде застосовуватися ціна на руду з великим вмістом заліза - 62%.

Запропоновано встановити таку градацію розміру рентної плати:

якщо ціна менше 65 доларів за тонну - 0,1%;
якщо ціна від 65 доларів до 85 доларів за тонну - 3%;
якщо ціна від 85 доларів до 120 доларів за тонну - 8%;
якщо ціна від 120 доларів до 150 доларів за тонну - 12%;
якщо ціна від 150 доларів до 180 доларів за тонну - 14%;
якщо ціна більше 180 доларів за тонну - 16%.

Планують також ввести акцизний податок на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики.

Заплановано скасувати пільги зі сплати земельного податку для підприємств гірничовидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про компанії, які видобувають корисні копалини і розробляють родовища. Зараз підприємства цього сектору платять у бюджети місцевих громад лише 25% від ставки, яку встановлюють місцеві ради.

Також запропоновано внести зміни, які пов'язані зі сплатою акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. 5% відповідного податку, який також йде в місцеві бюджети, зараз платять роздрібні торговці - кіоски і магазини, які продають сигарети. Законопроект пропонує перевести це зобов'язання на великих гравців - виробників і імпортерів тютюнових виробів.

Планують також скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки земель, від якої залежать розмір податків сільгоспвиробників і орендна плата за користування землею.

Запропоновано ввести мінімальний податок з 1 гектара товарної с / г землі в розмірі 4,5% від вартості землі. Також хочуть обмежити відшкодування ПДВ для посередників із продажу споживчих товарів. Це має принести ще 13,3 млрд грн.

Документ також має звільнити від сплати ПДФО і військового збору кредитні програми 5-7-9% і Доступна іпотека.

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Теги: Україна, податки
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