Курс валют у Луцьку станом на 2 липня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку станом на 2 липня 2021 року такий: купівля – 27.15, а продаж – 27.25.
Євро при купівлі становить – 32.16, продажу – 32.40.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.15.
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Євро при купівлі становить – 32.16, продажу – 32.40.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.15.
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