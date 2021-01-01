вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно

Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська сільська рада активізувала роботу у старостатах задля підтримки тварин Луцького зоопарку.

Першу спонсорську допомогу у вигляді рулонів сіна для годівлі тварин відвезли сьогодні у Луцький зоопарк, - повідомили на офіційному сайті громади.

Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк розповів, що староста Романівського округу Віктор Ковжук із задоволенням відгукнувся на таку ініціативу, адже в період сінокосу є можливість допомогти. Підтримав таку корисну справу також директор КП при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, надавши необхідну техніку та персонал.

Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, спочатку сіно використовуватимуть в якості фотозони для відвідувачів, а взимку його застосовуватимуть для годівлі тварин.

«Тепер містянам не доведеться навіть їхати за місто, аби зробити колоритні фото біля рулонів із сіном. Тепер така атракція буде у зоопарку», - зазначила посадовиця.

Вона подякувала сільському голові за співпрацю та запропонувала у відповідь організувати для дітей громади безкоштовну екскурсію зоопарком.

Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Підгайцівська громада, Луцький зоопарк, сіно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
Сьогодні, 09:49
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку станом на 2 липня
Сьогодні, 09:07
Повідомили, скільки випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу
Сьогодні, 08:55
Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Дитсадок у Підгайцівській громаді відремонтують за 3 мільйони гривень Дитсадок у Підгайцівській громаді відремонтують за 3 мільйони гривень
01 липень, 17:12
Відомі чоловіки Підгайцівської громади розповіли, як воно – бути татком. ФОТО Відомі чоловіки Підгайцівської громади розповіли, як воно – бути татком. ФОТО
20 червень, 17:42
У Луцькому зоопарку – акція на вхідні квитки для дітей У Луцькому зоопарку – акція на вхідні квитки для дітей
31 травень, 17:16
Птахи луцького зоопарку матимуть нових опікунів і 250 кг вітамінного корму щомісяця.ФОТО Птахи луцького зоопарку матимуть нових опікунів і 250 кг вітамінного корму щомісяця.ФОТО
27 травень, 08:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
Сьогодні, 09:49
 0
Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку станом на 2 липня
Сьогодні, 09:07
 0
Повідомили, скільки випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу
Сьогодні, 08:55
 0
Яких фахівців на Волині найчастіше шукають роботодавці
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8