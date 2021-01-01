Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно

Підгайцівська сільська рада активізувала роботу у старостатах задля підтримки тварин Луцького зоопарку.Першу спонсорську допомогу у вигляді рулонів сіна для годівлі тварин відвезли сьогодні у Луцький зоопарк, - повідомили на офіційному сайті громади.Підгайцівський сільський головарозповів, що староста Романівського округуіз задоволенням відгукнувся на таку ініціативу, адже в період сінокосу є можливість допомогти. Підтримав таку корисну справу також директор КП при Підгайцівській сільській радінадавши необхідну техніку та персонал.Як повідомила директорка зоопарку, спочатку сіно використовуватимуть в якості фотозони для відвідувачів, а взимку його застосовуватимуть для годівлі тварин.«Тепер містянам не доведеться навіть їхати за місто, аби зробити колоритні фото біля рулонів із сіном. Тепер така атракція буде у зоопарку», - зазначила посадовиця.Вона подякувала сільському голові за співпрацю та запропонувала у відповідь організувати для дітей громади безкоштовну екскурсію зоопарком.