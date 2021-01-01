Підгайцівська громада подарувала Луцькому зоопарку сіно
Сьогодні, 09:23
Підгайцівська сільська рада активізувала роботу у старостатах задля підтримки тварин Луцького зоопарку.
Першу спонсорську допомогу у вигляді рулонів сіна для годівлі тварин відвезли сьогодні у Луцький зоопарк, - повідомили на офіційному сайті громади.
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк розповів, що староста Романівського округу Віктор Ковжук із задоволенням відгукнувся на таку ініціативу, адже в період сінокосу є можливість допомогти. Підтримав таку корисну справу також директор КП при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, надавши необхідну техніку та персонал.
Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, спочатку сіно використовуватимуть в якості фотозони для відвідувачів, а взимку його застосовуватимуть для годівлі тварин.
«Тепер містянам не доведеться навіть їхати за місто, аби зробити колоритні фото біля рулонів із сіном. Тепер така атракція буде у зоопарку», - зазначила посадовиця.
Вона подякувала сільському голові за співпрацю та запропонувала у відповідь організувати для дітей громади безкоштовну екскурсію зоопарком.
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Першу спонсорську допомогу у вигляді рулонів сіна для годівлі тварин відвезли сьогодні у Луцький зоопарк, - повідомили на офіційному сайті громади.
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк розповів, що староста Романівського округу Віктор Ковжук із задоволенням відгукнувся на таку ініціативу, адже в період сінокосу є можливість допомогти. Підтримав таку корисну справу також директор КП при Підгайцівській сільській раді Михайло Котов, надавши необхідну техніку та персонал.
Як повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко, спочатку сіно використовуватимуть в якості фотозони для відвідувачів, а взимку його застосовуватимуть для годівлі тварин.
«Тепер містянам не доведеться навіть їхати за місто, аби зробити колоритні фото біля рулонів із сіном. Тепер така атракція буде у зоопарку», - зазначила посадовиця.
Вона подякувала сільському голові за співпрацю та запропонувала у відповідь організувати для дітей громади безкоштовну екскурсію зоопарком.
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