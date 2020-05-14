Шахраї зняли з рахунків волинянки понад 60 тисяч гривень





Про це жінка повідомила Інформаційному агентству



Потерпіла працює вчителькою і на картках були всі її заощадження: зоробітна плата, відпускні і кошти кредитки.



У неділю, 27 червня, близько 11:00 год жінці зателефонували з так званого кол-центру і повідомили, що заблокували її картки. Потім з’єднали з оператором, який назвав останні чотири цифри банківської картки, які вона особисто підтвердила. А далі з двох її карток почали зникати гроші.



Після того, як волинянка зв’язалася із справжнім оператором банку, він підтвердив списання коштів. Разом з тим повідомив, що для того, щоб заблокувати рахунки, потрібно особисто написати заяву в банку. Оскільки попереду було 2 вихідних, їй порадили прийти в вівторок і звернутись в поліцію.



За словами жінки, правоохоронці прийняли її заяву, але не з'ясували, звідки до неї телефонували шахраї. Пізніше, щоправда, номер телефону, з якого до неї телефонували, став недійсним.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шахраї обманом зняли з банківських карток волинянки понад 60 тисяч гривень. Працівники банку та поліції не змогли їй нічим допомогти, мовляв сама в усьому винна.Про це жінка повідомила Інформаційному агентству Волинські новини Потерпіла працює вчителькою і на картках були всі її заощадження: зоробітна плата, відпускні і кошти кредитки.У неділю, 27 червня, близько 11:00 год жінці зателефонували з так званого кол-центру і повідомили, що заблокували її картки. Потім з’єднали з оператором, який назвав останні чотири цифри банківської картки, які вона особисто підтвердила. А далі з двох її карток почали зникати гроші.Після того, як волинянка зв’язалася із справжнім оператором банку, він підтвердив списання коштів. Разом з тим повідомив, що для того, щоб заблокувати рахунки, потрібно особисто написати заяву в банку. Оскільки попереду було 2 вихідних, їй порадили прийти в вівторок і звернутись в поліцію.За словами жінки, правоохоронці прийняли її заяву, але не з'ясували, звідки до неї телефонували шахраї. Пізніше, щоправда, номер телефону, з якого до неї телефонували, став недійсним.

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