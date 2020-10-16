В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди
Сьогодні, 09:49
Українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.
Так, сьогодні, 2 липня, по всій Україні (крім південного сходу) пройдуть грози. Вдень подекуди буде град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Також у Києві та Київській області сьогодні очікуються грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с.
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Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.
Так, сьогодні, 2 липня, по всій Україні (крім південного сходу) пройдуть грози. Вдень подекуди буде град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Також у Києві та Київській області сьогодні очікуються грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с.
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