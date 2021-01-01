Куди піти у Луцьку на вихідних 3–4 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.



Субота, 3 липня



О 10 годині пройде зустріч «Юридичні аспекти ведення бізнесу» з Олегом Огородником, адвокатом, керуючим партнером юридичної компанії «O. Legis», від Pro Women UA. Говоритимуть про те, як зареєструвати бізнес, які юридичні форми організації бізнесу існують та про юридичну організація бізнесу для соціального підприємництва. Кількість місць – обмежена.



Реєстрація:







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Рижий ведмедик». Режисер-постановник – заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 19 годині у ZAVIDE (проспект Соборності 14а) «відгримить» рок-концерт Vaccine Of Death за участю чотирьох гуртів. Квитки коштують 100 гривень, у день концерту - 150 гривень.







О 19 годині у Гармидер ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть виставу «Така жизнь». Вхід: 150 гривень. Бонус: бліц-дискотека з акторами. Вікове обмеження: 18+ (через грубу лайку).



«ГаРмИдЕр» закриє 17-й театральний сезон вибуховою виставою ТАКА ЖИЗНЬ за п'єсою Олени Шевченко і бліц-дискотекою з акторами для усіх бажаючих. Ця вистава це море справжніх емоцій – сміху, сліз, іронії, тому, навряд чи зможе залишити вас байдужими. Дві 36-літні жінки в пошуках себе і сенсу свого життя – це про несподівані повороти і шалені пригоди», - пишуть організатори.



Бронювання квитків за номером: 099 248 18 86.







О 19 годині у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде трансляція матчу «Чехія- Данія».







О 21:50 у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) транслюватимуть 1/4 фіналу чемпіонату з футболу Євро. Вхід вільний.



Резервація столиків: 050 21 54 156.







Неділя, 4 липня



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Вінні Пух і всі, всі, всі…». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв Б. Азаров. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 17 годині у подвір'ї біля башти князів Чорторийських (вул. Драгоманова, 27) у рамках літературної резиденції «Місто натхнення» відбудеться зустріч з Оксаною Забужко. Вхід вільний. Модераторка зустрічі – Ольга Ольхова.







О 17 годині у Молодіжному центрі Волині, що на вулиці Градний узвіз, 5, пройде SUBечірка - це костюмована вечірка про субкультури з пізнавальною та розважальною програмою. Діятиме дрес-код: потрібно обирати собі образ однієї із перелічених субкультур: хіппі, панки, репери, растамани, тедді бої, стиляги, емо, графіттери, рокери, хіп-хопери та готи.



Реєстрація - за посиланням.







О 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть вечірку «Ретро Танці». Вхід вільний.



«Гарна і добра музика середини минулого століття як мінімум викликає цікавість. Жваві Beatles, гарячий Ray Charles, романтичний Joe Dassin, нашумівша Merilyn Monroe та багато інших класних музикантів тієї пори припадуть до душі як музичним гурманам, так і просто любителям смачно погарцювати», - запрошують організатори.



Забронювати столик можна за номером 050 21 54 156.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вистави, концерти, тренінги, вечірки та безліч цікавого: цими вихідними у Луцьку не буде нудно нікому. Тож не варто просиджувати свій відпочинок у чотирьох стінах. У місті завжди є куди піти, тому обирайте, що вам до смаку.підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.О 10 годині пройде, адвокатом, керуючим партнером юридичної компанії «O. Legis», від Pro Women UA. Говоритимуть про те, як зареєструвати бізнес, які юридичні форми організації бізнесу існують та про юридичну організація бізнесу для соціального підприємництва. Кількість місць – обмежена.Реєстрація: https://syr.us/V6U Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник – заслужена артистка України. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 19 годині у ZAVIDE (проспект Соборності 14а) «відгримить»за участю чотирьох гуртів. Квитки коштують 100 гривень, у день концерту - 150 гривень.О 19 годині у Гармидер ангар-stage (вулиця Залізнична, 9) покажуть. Вхід: 150 гривень. Бонус: бліц-дискотека з акторами. Вікове обмеження: 18+ (через грубу лайку).«ГаРмИдЕр» закриє 17-й театральний сезон вибуховою виставою ТАКА ЖИЗНЬ за п'єсою Олени Шевченко і бліц-дискотекою з акторами для усіх бажаючих. Ця вистава це море справжніх емоцій – сміху, сліз, іронії, тому, навряд чи зможе залишити вас байдужими. Дві 36-літні жінки в пошуках себе і сенсу свого життя – це про несподівані повороти і шалені пригоди», - пишуть організатори.Бронювання квитків за номером: 099 248 18 86.О 19 годині у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки будеО 21:50 у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а). Вхід вільний.Резервація столиків: 050 21 54 156.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Вінні Пух і всі, всі, всі…». Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв. Тривалість вистави: 1 година з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 17 годині у подвір'ї біля башти князів Чорторийських (вул. Драгоманова, 27) у рамках літературної резиденції «Місто натхнення» відбудеться. Вхід вільний. Модераторка зустрічі –О 17 годині у Молодіжному центрі Волині, що на вулиці Градний узвіз, 5, пройде- це костюмована вечірка про субкультури з пізнавальною та розважальною програмою. Діятиме дрес-код: потрібно обирати собі образ однієї із перелічених субкультур: хіппі, панки, репери, растамани, тедді бої, стиляги, емо, графіттери, рокери, хіп-хопери та готи.Реєстрація - заО 21 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) проведуть. Вхід вільний.«Гарна і добра музика середини минулого століття як мінімум викликає цікавість. Жваві Beatles, гарячий Ray Charles, романтичний Joe Dassin, нашумівша Merilyn Monroe та багато інших класних музикантів тієї пори припадуть до душі як музичним гурманам, так і просто любителям смачно погарцювати», - запрошують організатори.Забронювати столик можна за номером 050 21 54 156.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію