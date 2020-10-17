Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо





У відбіркових змаганнях до збірної команди України для участі в юніорських Кубках Європи у Празі та Бухаресті, боролися 321 спортсмен з різних куточків країни, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



На чемпіонаті волинянка, вихованка ШВСМ СК «Континіум» Ляшук Дарина, показала чудовий результат, виборовши срібну нагороду у ваговій категорії 63 кг. Тренує призерку Олександр Сікорський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові з 30 червня по 1 липня відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року.У відбіркових змаганнях до збірної команди України для участі в юніорських Кубках Європи у Празі та Бухаресті, боролися 321 спортсмен з різних куточків країни, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.На чемпіонаті волинянка, вихованка ШВСМ СК «Континіум», показала чудовий результат, виборовши срібну нагороду у ваговій категорії 63 кг. Тренує призерку

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