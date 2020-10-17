вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо

Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
У Харкові з 30 червня по 1 липня відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року.

У відбіркових змаганнях до збірної команди України для участі в юніорських Кубках Європи у Празі та Бухаресті, боролися 321 спортсмен з різних куточків країни, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

На чемпіонаті волинянка, вихованка ШВСМ СК «Континіум» Ляшук Дарина, показала чудовий результат, виборовши срібну нагороду у ваговій категорії 63 кг. Тренує призерку Олександр Сікорський.

Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ляшук Дарина, дзюдо, чемпіонат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності
Сьогодні, 11:25
Україна запроваджує зміни до карантину через штам коронавірусу «Дельта»
Сьогодні, 11:04
Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 10:52
У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз
Сьогодні, 10:43
Низьких цін на Туреччину вже не буде: куди вигідніше полетіти на відпочинок
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО Волинські спортсмени здобули 3 «бронзи» та «золото» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
17 жовтень, 2020, 00:40
Долає супротивника навпомацки: незрячий дзюдоїст з Волині готується до чемпіонату Долає супротивника навпомацки: незрячий дзюдоїст з Волині готується до чемпіонату
19 вересень, 2019, 22:20
Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на чемпіонаті Європи Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на чемпіонаті Європи
14 листопад, 2017, 11:01
Волинські дзюдоїсти - бронзові призери Чемпіонату України Волинські дзюдоїсти - бронзові призери Чемпіонату України
15 жовтень, 2015, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності
Сьогодні, 11:25
 0
Україна запроваджує зміни до карантину через штам коронавірусу «Дельта»
Сьогодні, 11:04
 0
Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 10:52
 0
У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз
Сьогодні, 10:43
 0
Низьких цін на Туреччину вже не буде: куди вигідніше полетіти на відпочинок
Сьогодні, 10:38
 0
Медіа
відео
1/8