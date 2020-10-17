Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 10:52
У Харкові з 30 червня по 1 липня відбувся чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року.
У відбіркових змаганнях до збірної команди України для участі в юніорських Кубках Європи у Празі та Бухаресті, боролися 321 спортсмен з різних куточків країни, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
На чемпіонаті волинянка, вихованка ШВСМ СК «Континіум» Ляшук Дарина, показала чудовий результат, виборовши срібну нагороду у ваговій категорії 63 кг. Тренує призерку Олександр Сікорський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У відбіркових змаганнях до збірної команди України для участі в юніорських Кубках Європи у Празі та Бухаресті, боролися 321 спортсмен з різних куточків країни, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
На чемпіонаті волинянка, вихованка ШВСМ СК «Континіум» Ляшук Дарина, показала чудовий результат, виборовши срібну нагороду у ваговій категорії 63 кг. Тренує призерку Олександр Сікорський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності
Сьогодні, 11:25
Спортсменка з Волині здобула срібну нагороду на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 10:52
У Богушівці створили єдину в Україні сферичну ферму для кіз
Сьогодні, 10:43