Україна запроваджує зміни до карантину через штам коронавірусу «Дельта»

В Україні з 2 липня набуває чинності рішення Кабінету Міністрів щодо змін до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта".Про це повідомляє Укрінформ.Відтепер для перетину державного кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.У разі відсутності такого результату або відмови від тестування прикордонник відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль».Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) та прибули в Україну з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів також здійснюють експрес-тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). У разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.Список країн буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.