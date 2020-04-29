Луцькі лікарі дали поради, як жінці готуватися до вагітності





Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб»



Зокрема, за словами лікарки-акушер-гінекологині Лариси Шендибило, яка очолює «Центр планування сім’ї» при Луцькому клінічному пологовому будинку, потрібно подбати про наявність в організмі важливих вітамінів та мікроелементів.



«Жінка до вагітності має бути підготовлена. І готуватися треба не за місяць, а мінімум за 3 місяці. Оскільки наша їжа збіднена, необхідно приймати полівітаміни, мікроелементи: вітамін Д, кальцій, йод, магній. Вони сприяють виношуванню вагітності, фертильності», – стверджує лікарка.



Лікарка-ендокринологиня Тетяна Редзій розповіла про важливість такого мікроелемента, як залізо.



«Запас заліза визначається за феритином. І це не данина моді. Навіть міжнародний протокол посилили. Донедавна він звучав так: жінка репродуктивного віку, в якої є хронічка крововтрата (під час місячних), повинна в році пропивати 60 днів препарату заліза. Тепер це потрібно робили протягом 90 днів, тому що з їжею ми отримуємо мало заліза. Рослинна їжа його не має, дуже багато вегетаріанців. У свинині і курятині теж немає заліза. Потрібно їсти телятину. І не може жінка з анемією планувати вагітність. Діти, народжені від мам з анемією, дуже пізно говорять, відбувається затримка мовного розвитку», – застерігає лікарка.



Лариса Шендибило додала, що за вагітність дитина забирає з організму мами 5 г заліза і 30 г кальцію.



Магній – теж важливий мікроелемент, який вимивається з організму під час стресу, каже вона. За словами гінекологині, вживання магнію профілактично забезпечить і виношування вагітності, і спокій для вагітної жінки, і сприятиме зниженню загрози переривання вагітності.



Окрім того, медики наголошують, що жінці, яка планує вагітність, потрібно правильно харчуватися: вживати просту грубу їжу домашнього приготування, уникати продуктів, із так званими «єшками», консервантами, канцерогенами, швидкими вуглеводами.



Також Лариса Шендибило наголосила, що не потрібно поспішати із вагітністю, якщо попередня вагітність була менш як рік тому.



«Організм після вагітності і пологів відновлюється протягом 2 років. У жінок, які не роблять перерв між пологами 2-3 роки, йде виснаження запасів заліза, і вони анемічні. А це призводить до невиношування, загрози викидня, гіпоксії, хронічної втоми, кровотеч під час родів», – застерігає лікарка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка до вагітності має бути підготовлена, аби зберегти і своє здоров’я надовго, і дитина народилася здоровою.Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі Зокрема, за словами лікарки-акушер-гінекологині, яка очолює «Центр планування сім’ї» при Луцькому клінічному пологовому будинку, потрібно подбати про наявність в організмі важливих вітамінів та мікроелементів.«Жінка до вагітності має бути підготовлена. І готуватися треба не за місяць, а мінімум за 3 місяці. Оскільки наша їжа збіднена, необхідно приймати полівітаміни, мікроелементи: вітамін Д, кальцій, йод, магній. Вони сприяють виношуванню вагітності, фертильності», – стверджує лікарка.Лікарка-ендокринологинярозповіла про важливість такого мікроелемента, як залізо.«Запас заліза визначається за феритином. І це не данина моді. Навіть міжнародний протокол посилили. Донедавна він звучав так: жінка репродуктивного віку, в якої є хронічка крововтрата (під час місячних), повинна в році пропивати 60 днів препарату заліза. Тепер це потрібно робили протягом 90 днів, тому що з їжею ми отримуємо мало заліза. Рослинна їжа його не має, дуже багато вегетаріанців. У свинині і курятині теж немає заліза. Потрібно їсти телятину. І не може жінка з анемією планувати вагітність. Діти, народжені від мам з анемією, дуже пізно говорять, відбувається затримка мовного розвитку», – застерігає лікарка.Лариса Шендибило додала, що за вагітність дитина забирає з організму мами 5 г заліза і 30 г кальцію.Магній – теж важливий мікроелемент, який вимивається з організму під час стресу, каже вона. За словами гінекологині, вживання магнію профілактично забезпечить і виношування вагітності, і спокій для вагітної жінки, і сприятиме зниженню загрози переривання вагітності.Окрім того, медики наголошують, що жінці, яка планує вагітність, потрібно правильно харчуватися: вживати просту грубу їжу домашнього приготування, уникати продуктів, із так званими «єшками», консервантами, канцерогенами, швидкими вуглеводами.Також Лариса Шендибило наголосила, що не потрібно поспішати із вагітністю, якщо попередня вагітність була менш як рік тому.«Організм після вагітності і пологів відновлюється протягом 2 років. У жінок, які не роблять перерв між пологами 2-3 роки, йде виснаження запасів заліза, і вони анемічні. А це призводить до невиношування, загрози викидня, гіпоксії, хронічної втоми, кровотеч під час родів», – застерігає лікарка.

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