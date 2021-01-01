У Ковелі випадковий перехожий врятував жінку, яка хотіла скоїти самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
У Ковелі юнак, йдучи мостом над Турією, що знаходиться на вулиці Незалежності, помітив жінку, яка перелізла огорожу мосту та намагалася вкоротити собі віку.
Інцидент трапився 1 липня близько 22:00 години, - пише Ковель медіа.
Як видно на відео, хлопець одразу кинувся на порятунок та вмовляв її не робити цього. Так як самотужки юнаку не вдавалося перетягнути жінку за огорожу, він почав кликати на допомогу людей, які проїжджали повз.
На місце події прибула поліція, але, за словами свідків, жінка нічого не коментувала. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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Інцидент трапився 1 липня близько 22:00 години, - пише Ковель медіа.
Як видно на відео, хлопець одразу кинувся на порятунок та вмовляв її не робити цього. Так як самотужки юнаку не вдавалося перетягнути жінку за огорожу, він почав кликати на допомогу людей, які проїжджали повз.
На місце події прибула поліція, але, за словами свідків, жінка нічого не коментувала. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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