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В аварії на Львівщині загинув 11-річний водій BMW

В аварії на Львівщині загинув 11-річний водій BMW
У селі Рясне-Руське Львівського району внаслідок аварії загинула 11-річна дитина, яка була за кермом автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 липня близько опівночі, повідомляє ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.


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Теги: Львівщина, смертельна аварія, дитина
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