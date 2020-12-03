В аварії на Львівщині загинув 11-річний водій BMW





Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 липня близько опівночі, повідомляє



Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.



Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.



Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.



За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рясне-Руське Львівського району внаслідок аварії загинула 11-річна дитина, яка була за кермом автомобіля.Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 липня близько опівночі, повідомляє ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, 11-річний житель Львова, не впорався з керуванням автомобілем БМВ, внаслідок чого автомобіль з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.Також поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні БМВ перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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