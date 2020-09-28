На Волині через негоду деякі села залишились без світла





Про це розповіла Інна Пілюк.



Ще чотири села знеструмлені частково. До обіду енергетики планують відновити електропостачання.



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"Практично скрізь були відключення енергія, десь повністю, а десь - частково. Роботи тривали з обіду до вечора і практично всю ніч. Станом на ранок, 2 липня, у нас були знеструмленими одна повністю лінія напруги 10 КВт і 4 частково", – каже Інна Пілюк.



Села, де нині працюють над відновленням електропостачання знаходяться у колишніх Володимир-Волинському, Іваничівському, Ковельському та Любешівському районах.



Як розповів Суспільному у телефонному коментарі заступник керівника управління ЖКГ Володимира-Волинського Сергій Мамалига, комунальники ще працюють над ліквідацією наслідків негод.



"Після грози одразу почали розчищати від повалених дерев та гілок проїжджі частини. Сьогодні продовжуємо працювати, багато повалених дерев у парку, їх потрібно прибрати", – каже комунальник.



У місті утворили комісію з ліквідації наслідків негоди. Зі слів Сергія Мамалиги, у восьми багатоквартирних будинках буревій пошкодив покрівлю. У навколишніх селах позривало шифер з шести хат.



Наразі суму збитків в міській раді не озвучують, її ще рахують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі рахують збитки, які завдала негода 1 липня. Після буревію досі залишаються повністю знеструмленими два населені пункти.Про це розповіла Суспільному речниця "Волиньобленерго"Ще чотири села знеструмлені частково. До обіду енергетики планують відновити електропостачання."Практично скрізь були відключення енергія, десь повністю, а десь - частково. Роботи тривали з обіду до вечора і практично всю ніч. Станом на ранок, 2 липня, у нас були знеструмленими одна повністю лінія напруги 10 КВт і 4 частково", – каже Інна Пілюк.Села, де нині працюють над відновленням електропостачання знаходяться у колишніх Володимир-Волинському, Іваничівському, Ковельському та Любешівському районах.Як розповів Суспільному у телефонному коментарі заступник керівника управління ЖКГ Володимира-Волинського, комунальники ще працюють над ліквідацією наслідків негод."Після грози одразу почали розчищати від повалених дерев та гілок проїжджі частини. Сьогодні продовжуємо працювати, багато повалених дерев у парку, їх потрібно прибрати", – каже комунальник.У місті утворили комісію з ліквідації наслідків негоди. Зі слів Сергія Мамалиги, у восьми багатоквартирних будинках буревій пошкодив покрівлю. У навколишніх селах позривало шифер з шести хат.Наразі суму збитків в міській раді не озвучують, її ще рахують.

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