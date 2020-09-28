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На Волині через негоду деякі села залишились без світла

На Волині через негоду деякі села залишились без світла
У Володимир-Волинському районі рахують збитки, які завдала негода 1 липня. Після буревію досі залишаються повністю знеструмленими два населені пункти.

Про це розповіла Суспільному речниця "Волиньобленерго" Інна Пілюк.

Ще чотири села знеструмлені частково. До обіду енергетики планують відновити електропостачання.

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"Практично скрізь були відключення енергія, десь повністю, а десь - частково. Роботи тривали з обіду до вечора і практично всю ніч. Станом на ранок, 2 липня, у нас були знеструмленими одна повністю лінія напруги 10 КВт і 4 частково", – каже Інна Пілюк.

Села, де нині працюють над відновленням електропостачання знаходяться у колишніх Володимир-Волинському, Іваничівському, Ковельському та Любешівському районах.

Як розповів Суспільному у телефонному коментарі заступник керівника управління ЖКГ Володимира-Волинського Сергій Мамалига, комунальники ще працюють над ліквідацією наслідків негод.

"Після грози одразу почали розчищати від повалених дерев та гілок проїжджі частини. Сьогодні продовжуємо працювати, багато повалених дерев у парку, їх потрібно прибрати", – каже комунальник.

У місті утворили комісію з ліквідації наслідків негоди. Зі слів Сергія Мамалиги, у восьми багатоквартирних будинках буревій пошкодив покрівлю. У навколишніх селах позривало шифер з шести хат.

Наразі суму збитків в міській раді не озвучують, її ще рахують.


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Теги: негода, Волинь, буревій
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