На Волині фахівці перевірили продукти харчування у школах і дитсадках: які знайшли порушення
Сьогодні, 12:09
Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області упродовж 5 місяців цього року у 57 закладах загальної середньої та дошкільної освіти області (36 - у школах, 21 - у дитячому садочку) відібрали 487 зразків харчових продуктів та сировини.
Про це йдеться на сайті відомства.
Відтак, за результатами досліджень у 6 зразках відібраних овочів ( капусті) виявили перевищений вміст нітратів, а у 5 зразках масла солодковершкового виявили немолочний жир.
Продукцію не допустили до реалізації та повернули власникам.
Загалом перевіряли такі заклади:
1. Любомльський р-н, с.Гуща, ДНЗ «Сонечко» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
2. Любомльський р-н, с.Рівне, ДНЗ «Світлинка» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
3.Любомльський р-н, с.Рівне ліцей - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
4. Ратнівський р-н, с.Язовні, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
5. Ратнівський р-н, с.Кортеліси НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
6.К.-Каширський р-н, с.Нуйно, ЗОШ І-ІІІ ступенів - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
7. смт. Стара Вижівка, ДНЗ «Сонечко» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
8.Старовижівський р-н, с. Смідин, ДНЗ (ясла-садок) - виявлено немолочний жир у солодковершковому маслі,
9. В.-Волинський р-н, с. Овадне, ДНЗ - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
10 В.-Волинський р-н, с. Льотниче, «ЗОШ І - ІІІ ступенів дитячий садок» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
11.Маневицький р-н, с.Городок, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі.
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Про це йдеться на сайті відомства.
Відтак, за результатами досліджень у 6 зразках відібраних овочів ( капусті) виявили перевищений вміст нітратів, а у 5 зразках масла солодковершкового виявили немолочний жир.
Продукцію не допустили до реалізації та повернули власникам.
Загалом перевіряли такі заклади:
1. Любомльський р-н, с.Гуща, ДНЗ «Сонечко» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
2. Любомльський р-н, с.Рівне, ДНЗ «Світлинка» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
3.Любомльський р-н, с.Рівне ліцей - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
4. Ратнівський р-н, с.Язовні, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
5. Ратнівський р-н, с.Кортеліси НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
6.К.-Каширський р-н, с.Нуйно, ЗОШ І-ІІІ ступенів - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,
7. смт. Стара Вижівка, ДНЗ «Сонечко» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
8.Старовижівський р-н, с. Смідин, ДНЗ (ясла-садок) - виявлено немолочний жир у солодковершковому маслі,
9. В.-Волинський р-н, с. Овадне, ДНЗ - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
10 В.-Волинський р-н, с. Льотниче, «ЗОШ І - ІІІ ступенів дитячий садок» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,
11.Маневицький р-н, с.Городок, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі.
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