На Волині фахівці перевірили продукти харчування у школах і дитсадках: які знайшли порушення

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області упродовж 5 місяців цього року у 57 закладах загальної середньої та дошкільної освіти області (36 - у школах, 21 - у дитячому садочку) відібрали 487 зразків харчових продуктів та сировини.Про це йдеться на сайті відомства.Відтак, за результатами досліджень у 6 зразках відібраних овочів ( капусті) виявили перевищений вміст нітратів, а у 5 зразках масла солодковершкового виявили немолочний жир.Продукцію не допустили до реалізації та повернули власникам.Загалом перевіряли такі заклади:1. Любомльський р-н, с.Гуща, ДНЗ «Сонечко» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,2. Любомльський р-н, с.Рівне, ДНЗ «Світлинка» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,3.Любомльський р-н, с.Рівне ліцей - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,4. Ратнівський р-н, с.Язовні, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,5. Ратнівський р-н, с.Кортеліси НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дитячий садок» - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,6.К.-Каширський р-н, с.Нуйно, ЗОШ І-ІІІ ступенів - виявили перевищений вміст нітратів у капусті,7. смт. Стара Вижівка, ДНЗ «Сонечко» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,8.Старовижівський р-н, с. Смідин, ДНЗ (ясла-садок) - виявлено немолочний жир у солодковершковому маслі,9. В.-Волинський р-н, с. Овадне, ДНЗ - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,10 В.-Волинський р-н, с. Льотниче, «ЗОШ І - ІІІ ступенів дитячий садок» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі,11.Маневицький р-н, с.Городок, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» - виявили немолочний жир у солодковершковому маслі.