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З наступного тижня два мікрорайони Луцька – без гарячої води

З наступного тижня два мікрорайони Луцька – без гарячої води
У Луцьку з понеділка, 5 липня, у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж в міжопалювальний період зупинять ряд котелень.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Зокрема, йдеться про найбільшу котельню Луцька, що на вул. Карбишева, 2, яка готує гарячу воду для близько 22 тисяч абонентів Завокзального району міста. Згідно з графіком, котельню зупинять на 4 тижні, впродовж яких запланували виконання профілактичних ремонтних робіт на теплогенеруючому обладнанні, на центральних теплових пунктах та теплових мережах.

На 2 тижні зупинять роботу спарених котелень на вул. Гулака-Артемовського, 20 – вул. Арцеулова, 3а, які готують послугу для споживачів Привокзального району, вул. Задворецька, 13 – вул. Вавилова, 6, що обслуговують споживачів частини просп. Волі від перехрестя з вул. Шопена до вул. Задворецької, Київський Майдан та частину вул. Дубнівської до вул. Архітектора Метельницького, а також котельні на вул. Загородня, 3а, вул. Відродження, 15б, вул. Шевченка, 40 та дахова котельня на вул. Кравчука, 11в.

Про завершення профілактичних ремонтних робіт та відновлення послуги з постачання гарячої води повідомлять додатково.

Для недопущення небажаного споживання холодної води з мереж гарячого водопостачання рекомендуют на період відсутності послуги перекривати запірну арматуру перед лічильником гарячої води.

Графік припинення гарячої води в 2021 році - за цим посиланням.

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Теги: графік відключення, Луцьк, гаряча вода
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