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Аномальну спеку змінить похолодання: синоптики розповіла, коли українцям чекати на зміну погоди

Аномальну спеку змінить похолодання: синоптики розповіла, коли українцям чекати на зміну погоди
Погода в Україні у найближчі зміниться. Спека дещо спаде і почнуться дощі. Такі погодні умови протримаються до середини наступного тижня.

Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, в найближчі дні нестабільний характер погоди утримається, і істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни.

Потім з 4−5 липня буде переважно без опадів в західних областях. А 6−7 числа погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі.

«Температура вночі буде триматися в рамках 15−20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18−23 С», — впевнена Наталія Голеня.

Приблизно такий же прогноз дав «ФАКТАМ» і народний синоптик Володимир Деркач: на його думку, перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі.

«Середина місяця буде теплою, але не спекотної, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною буде і третя декада липня», — сказав Володимир Деркач.

У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що з 11−12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

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Теги: погода, Україна, зміни
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