Аномальну спеку змінить похолодання: синоптики розповіла, коли українцям чекати на зміну погоди





Про це Наталія Голеня.



За її словами, в найближчі дні нестабільний характер погоди утримається, і істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни.



Потім з 4−5 липня буде переважно без опадів в західних областях. А 6−7 числа погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі.



«Температура вночі буде триматися в рамках 15−20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18−23 С», — впевнена Наталія Голеня.



Приблизно такий же прогноз дав «ФАКТАМ» і народний синоптик Володимир Деркач: на його думку, перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі.



«Середина місяця буде теплою, але не спекотної, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною буде і третя декада липня», — сказав Володимир Деркач.



У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що з 11−12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні у найближчі зміниться. Спека дещо спаде і почнуться дощі. Такі погодні умови протримаються до середини наступного тижня.Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентруЗа її словами, в найближчі дні нестабільний характер погоди утримається, і істотних опадів 2−3 липня не буде лише на сході країни.Потім з 4−5 липня буде переважно без опадів в західних областях. А 6−7 числа погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі.«Температура вночі буде триматися в рамках 15−20 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс 18−23 С», — впевнена Наталія Голеня.Приблизно такий же прогноз дав «ФАКТАМ» і народний синоптик: на його думку, перша десятиденка липня виявиться не зовсім літньою: теплих днів буде мало, можливі дощі.«Середина місяця буде теплою, але не спекотної, як це було в кінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною буде і третя декада липня», — сказав Володимир Деркач.У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що з 11−12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня буде спекотно, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

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