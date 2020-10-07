У Німеччині українець влаштував у пабі різанину
Сьогодні, 13:18
У Магдебурзі, що у Німеччині, 41-річний українець влаштував у місцевому пабі різанину через те, що його попросили на вході одягнути маску.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Bild.
За даними видання, інцидент трапився під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитись трансляцію матчу в пабі, проте охорона його не пустила, оскільки в чоловіка на вході не було захисної маски.
Після суперечки громадянин України поранив одного із охоронців ножем та кинувся тікати. Його намагався зупинити інший працівник закладу, якого також поранили. Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був нетверезим.
Потерпілих госпіталізували. Підозрюваного в нападі затримали. Триває розслідування.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Bild.
За даними видання, інцидент трапився під час футбольного матчу "Україна-Швеція". Громадянин України хотів подивитись трансляцію матчу в пабі, проте охорона його не пустила, оскільки в чоловіка на вході не було захисної маски.
Після суперечки громадянин України поранив одного із охоронців ножем та кинувся тікати. Його намагався зупинити інший працівник закладу, якого також поранили. Німецька поліція затримала підозрюваного біля місця злочину. За попередніми даними, він був нетверезим.
Потерпілих госпіталізували. Підозрюваного в нападі затримали. Триває розслідування.
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Коментарі 1
Мудре рішення прийнято з боку організаторів, щоб не впускати на європейського рівня змагання з футболу українських вболівальників та ще й із заздалегіть заготовленими+забороненими УЄФА бандерівськими гаслами, предметами, зброєю і своїми придуркуватими викриками. В ЄС поєднувати спорт з політикою, хамством та хуліганством це ненормально, а в Україні фанатики якраз саме так і роблять, все починається з футболу, а закінчується - хамством та політикою.
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