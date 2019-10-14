Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 14:15
У мережі опублікували атмосферне весільне фото в Олицькому замку, датоване 1903 роком.
Ретросвітлину розмістили на фейсбук-сторінці "Олицький замок - Olyka Castle".
На фото - шлюб між представниками заможних родин князів Радзивіллів та графів Потоцьких.
Молодята: Малгожата Марія Радзивілл та Францішек Салезій Потоцький.
Джерело фото: Волинський краєзнавчий музей у місті Луцьку.
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Ретросвітлину розмістили на фейсбук-сторінці "Олицький замок - Olyka Castle".
На фото - шлюб між представниками заможних родин князів Радзивіллів та графів Потоцьких.
Молодята: Малгожата Марія Радзивілл та Францішек Салезій Потоцький.
Джерело фото: Волинський краєзнавчий музей у місті Луцьку.
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