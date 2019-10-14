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Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО

Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували атмосферне весільне фото в Олицькому замку, датоване 1903 роком.

Ретросвітлину розмістили на фейсбук-сторінці "Олицький замок - Olyka Castle".

На фото - шлюб між представниками заможних родин князів Радзивіллів та графів Потоцьких.

Молодята: Малгожата Марія Радзивілл та Францішек Салезій Потоцький.

Джерело фото: Волинський краєзнавчий музей у місті Луцьку.

Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Олицький замок, ретрофото, Волинь, весілля
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