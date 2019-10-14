Князівське весілля в Олицькому замку понад століття тому. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину



На фото - шлюб між представниками заможних родин князів Радзивіллів та графів Потоцьких.



Молодята: Малгожата Марія Радзивілл та Францішек Салезій Потоцький.



Джерело фото: Волинський краєзнавчий музей у місті Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували атмосферне весільне фото в Олицькому замку, датоване 1903 роком.Ретросвітлину розмістили на фейсбук-сторінці "Олицький замок - Olyka Castle".На фото - шлюб між представниками заможних родин князівта графівМолодята:таДжерело фото: Волинський краєзнавчий музей у місті Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію