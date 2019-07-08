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Волинський фольклорний колектив здобув перемогу на міжнародному фестивалі у Болгарії

Волинський фольклорний колектив здобув перемогу на міжнародному фестивалі у Болгарії
Фольклорний колектив "Волинські забавлянки" Луцької музичної школи №2 повернувся із Болгарії. Учасники взяли участь у Міжнародному конкурсі "Слов’янський вінець", де здобули перше місце серед 90 колективі.

Про розповіла Суспільному керівниця колективу Оксана Годлевська.

Міжнародний фестиваль відбувається у Болгарії протягом чотирнадцяти років. Сюди з'їжджаються творчі дитячі колективи з різних країн.

"Цьогоріч колектив поїхав до Болгарії у складі 15 дітей різного віку від 9 до 15 років. Взяли з собою оркестр", — розповіла Оксана Годлевська.

Цього разу на конкурсі вихованці виконали три пісні з циклу весняних обрядових пісень. "Насіяла сім рядків огірків", "Через сільце везуть клен-деревце" та "Ой, нумо-нумо, заплетемо Шума".

Оксана Годлевська каже: "Пісня про "Шума" немає нічого спільного з піснею з Євробачення, вона зовсім інша". Вона також додала, що усі фольклорні композиції, які діти виконували на конкурсі, зібрані нею у волинських селах.

Журі у складі восьми осіб із Грузії, Болгарії та України перемогу у номінації народний вокальний фольклорний дитячий колектив віддали волинянам. Переможці уже повернулися до Луцька та готуються до участі у Міжнародному конкурсі наступного року, — каже Оксана Годлевська.

Дитячий колектив при Луцькій музичній школі №2 існує вже 17 років. Уже не вперше лучани беруть участь у конкурсі. До початку карантину, у 2019 році, вихованці "Волинських забавлянок" вже їздили на цей фестиваль та привезли друге місце у своїй номінації.

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Теги: фольклорний колекти, перемога, міжнародний фестиваль
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