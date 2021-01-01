Злочинцям, які скоїли 8 спланованих нападів на оселі волинян, винесли вирок

Прокурори відстояли вирок членам організованої групи, які злочинами завдали волинянам шкоди на понад 2,1 мільйона гривень.Відомо, що 30-річний лучанин та двоє 25-річних жителів селища Любомль обвинувачувалися у вчиненні крадіжок, розбоїв, замаху на розбій та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.У період з лютого 2016 року по лютий 2017 року організована група вчинила 8 ретельно спланованих нападів на оселі волинян. Спільники довгий час спостерігали за майбутніми жертвами, вивчали їхній розпорядок дня, готували шляхи відходу, на злочин ішли у балаклавах та рукавичках, опісля позбувалися від одягу, телефонів, сім-карток та інших доказів.Затримали зловмисників 26 лютого 2017 року після здійсненого ними нападу на оселю жительки Любомля, під час якого вони, залякавши жінку пістолетом, зв'язавши та побивши її, розжилися цінностями й грішми на суму понад 537 тисяч гривень.Луцький міськрайонний суд призначив організатору групи покарання у виді 12 років позбавлення волі, а його спільнику – у виді 9 років позбавлення волі, обом – із конфіскацією майна.Ще один спільник, 25-річний житель Любомля, помер до вироку. Рівненський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції у силі.