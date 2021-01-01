Злочинцям, які скоїли 8 спланованих нападів на оселі волинян, винесли вирок
Сьогодні, 15:03
Прокурори відстояли вирок членам організованої групи, які злочинами завдали волинянам шкоди на понад 2,1 мільйона гривень.
Відомо, що 30-річний лучанин та двоє 25-річних жителів селища Любомль обвинувачувалися у вчиненні крадіжок, розбоїв, замаху на розбій та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У період з лютого 2016 року по лютий 2017 року організована група вчинила 8 ретельно спланованих нападів на оселі волинян. Спільники довгий час спостерігали за майбутніми жертвами, вивчали їхній розпорядок дня, готували шляхи відходу, на злочин ішли у балаклавах та рукавичках, опісля позбувалися від одягу, телефонів, сім-карток та інших доказів.
Затримали зловмисників 26 лютого 2017 року після здійсненого ними нападу на оселю жительки Любомля, під час якого вони, залякавши жінку пістолетом, зв'язавши та побивши її, розжилися цінностями й грішми на суму понад 537 тисяч гривень.
Луцький міськрайонний суд призначив організатору групи покарання у виді 12 років позбавлення волі, а його спільнику – у виді 9 років позбавлення волі, обом – із конфіскацією майна.
Ще один спільник, 25-річний житель Любомля, помер до вироку. Рівненський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції у силі.
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Відомо, що 30-річний лучанин та двоє 25-річних жителів селища Любомль обвинувачувалися у вчиненні крадіжок, розбоїв, замаху на розбій та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У період з лютого 2016 року по лютий 2017 року організована група вчинила 8 ретельно спланованих нападів на оселі волинян. Спільники довгий час спостерігали за майбутніми жертвами, вивчали їхній розпорядок дня, готували шляхи відходу, на злочин ішли у балаклавах та рукавичках, опісля позбувалися від одягу, телефонів, сім-карток та інших доказів.
Затримали зловмисників 26 лютого 2017 року після здійсненого ними нападу на оселю жительки Любомля, під час якого вони, залякавши жінку пістолетом, зв'язавши та побивши її, розжилися цінностями й грішми на суму понад 537 тисяч гривень.
Луцький міськрайонний суд призначив організатору групи покарання у виді 12 років позбавлення волі, а його спільнику – у виді 9 років позбавлення волі, обом – із конфіскацією майна.
Ще один спільник, 25-річний житель Любомля, помер до вироку. Рівненський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції у силі.
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