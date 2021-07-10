Жителі Маневицького району 9 днів сидітимуть без світла

«Волиньобленерго» у липні розпочинає масштабну реконструкцію високовольтної підстанції 110 кВ «Маневичі». Тож у деяких населенних пунктах не буде світла.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».Інформують, що підстанція 110 кВ «Маневичі» – ключовий об’єкт об’єднаної енергетичної системи України, що живить селище Маневичі та частину Маневицького району.Реконструкція передбачає повну заміну обладнання класом напруги 110 тисяч вольт – заміну застарілого обладнання радянських часів із встановленням елегазових вимикачів європейського виробництва з можливістю дистанційного управління.2Реконструкція підстанції – складний процес, обумовлений високою напругою, наявністю небезпеки для життя у разі помилки як інженерно-технічного персоналу, так і людей, що безпосередньо виконують ці роботи. На жаль, проведення таких робіт без відключення напруги в електромережах неможливе", - йдеться у повідомленні.Найбільш відчутним для жителів селища Маневичі та частини Маневицького району буде перший етап проведення робіт, що буде проводитися у такі дні:- Субота 10.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Неділя 11.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Понеділок 12.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Середа 14.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Четвер 15.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- П’ятниця 16.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Понеділок 19.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Вівторок 20.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год;- Середа 21.07.2021 року з 08:00 до 17.00 год.У ці дні буде проводитися повне знеструмлення підстанції 110 кВ «Маневичі» для безпеки персоналу при проведенні робіт. Оскільки графік проведення планових робіт визначається державним оператором системи передачі НЕК «Укренерго», який виконує функцію оперативно-технологічного управління об’єднаною енергосистемою України, можливість змістити дані роботи відсутня.«Волиньобленерго» піклується про своїх клієнтів та постійно інвестує в розвиток мереж для покращення якості електропостачання мешканцям Волинської області. Компанія будує нові та модернізує існуючі об’єкти електромережі.«В реконструкцію підстанції 110 кВ «Маневичі» наша компанія вкладає майже 16 мільйонів гривень, що дозволить перевести її функціонування на якісно новий рівень» – зазначає директор технічний Богдан Сухнацький.У підсумку жителі Маневицького району та селища Маневичі отримають надійні джерела живлення, що стабільно забезпечуватимуть їхні домівки електроенергією.Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, та сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому.Телефон для довідок: кол-центр 0800 21 01 31 (цілодобово).