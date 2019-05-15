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На Волині суд стягнув із перевізника понад 35 тисяч гривень за великовагові авто

На Волині суд стягнув із перевізника понад 35 тисяч гривень за великовагові авто
Господарський суд Волинської області стягнув із одного з перевізників понад 35 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.

Зазначається, що підприємець у вересні 2019 року перевозив дорогами вантаж із перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги та без отримання відповідного дозволу і не сплатив при цьому нараховану інспекторами Укртрансбезпеки плату за проїзд, - інформує Волинська обласна прокуратура.

За втручання прокуратури ці кошти надійдуть у бюджет.

А Ковельська окружна прокуратура днями звернулася до суду із аналогічним позовом до перевізника, вимагаючи сплати майже 56 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами великоваговим транспортом. Цей позов перебуває на розгляді у суді.


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Теги: авто, перевізник, суд, фура, Волинь
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