На Волині суд стягнув із перевізника понад 35 тисяч гривень за великовагові авто
Сьогодні, 15:46
Господарський суд Волинської області стягнув із одного з перевізників понад 35 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.
Зазначається, що підприємець у вересні 2019 року перевозив дорогами вантаж із перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги та без отримання відповідного дозволу і не сплатив при цьому нараховану інспекторами Укртрансбезпеки плату за проїзд, - інформує Волинська обласна прокуратура.
За втручання прокуратури ці кошти надійдуть у бюджет.
А Ковельська окружна прокуратура днями звернулася до суду із аналогічним позовом до перевізника, вимагаючи сплати майже 56 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами великоваговим транспортом. Цей позов перебуває на розгляді у суді.
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Зазначається, що підприємець у вересні 2019 року перевозив дорогами вантаж із перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги та без отримання відповідного дозволу і не сплатив при цьому нараховану інспекторами Укртрансбезпеки плату за проїзд, - інформує Волинська обласна прокуратура.
За втручання прокуратури ці кошти надійдуть у бюджет.
А Ковельська окружна прокуратура днями звернулася до суду із аналогічним позовом до перевізника, вимагаючи сплати майже 56 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами великоваговим транспортом. Цей позов перебуває на розгляді у суді.
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