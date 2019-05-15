На Волині суд стягнув із перевізника понад 35 тисяч гривень за великовагові авто

Господарський суд Волинської області стягнув із одного з перевізників понад 35 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування великоваговим транспортним засобом.Зазначається, що підприємець у вересні 2019 року перевозив дорогами вантаж із перевищенням нормативно допустимих параметрів ваги та без отримання відповідного дозволу і не сплатив при цьому нараховану інспекторами Укртрансбезпеки плату за проїзд, - інформує Волинська обласна прокуратура.За втручання прокуратури ці кошти надійдуть у бюджет.А Ковельська окружна прокуратура днями звернулася до суду із аналогічним позовом до перевізника, вимагаючи сплати майже 56 тисяч гривень плати за проїзд автомобільними дорогами великоваговим транспортом. Цей позов перебуває на розгляді у суді.