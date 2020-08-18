Волинський підприємець розорав пасовища, вартістю 101 мільйон гривень

Прокурори наполягають на поверненні Берестечківській громаді 84 га земель, вартістю 101 мільйон, які орендар використовував не за призначеннямПро це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Прокурори з’ясували, що підприємство розорювало і засівало сільськогосподарськими культурами земельні ділянки, надані в оренду як пасовища.При цьому орендна плата за землю вносилася, як за земельні ділянки для випасання худоби.Відтак, господарство заподіяло шкоди територіальній громаді Берестечківської міської ради внаслідок нецільового використання землі та знищення пасовищ і прокурори в суді наполягатимуть на поверненні землі власнику.