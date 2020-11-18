У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал





Про це йдеться у розпорядженні заступника Луцького міського голови Ірини Чебелюк від 2 липня 2021 року.



Зокрема, в документі йдеться, що перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної 5 липня з 09:00 до завершення робіт.



На дорозі встановлять необхідні дорожні знаки.







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