У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал
Сьогодні, 15:57
У Луцьку у зв’язку із виконанням капітального ремонту перекриють рух вулицею Кривий Вал.
Про це йдеться у розпорядженні заступника Луцького міського голови Ірини Чебелюк від 2 липня 2021 року.
Зокрема, в документі йдеться, що перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної 5 липня з 09:00 до завершення робіт.
На дорозі встановлять необхідні дорожні знаки.
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Про це йдеться у розпорядженні заступника Луцького міського голови Ірини Чебелюк від 2 липня 2021 року.
Зокрема, в документі йдеться, що перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної 5 липня з 09:00 до завершення робіт.
На дорозі встановлять необхідні дорожні знаки.
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