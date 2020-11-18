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У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал

У Луцьку перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал
У Луцьку у зв’язку із виконанням капітального ремонту перекриють рух вулицею Кривий Вал.

Про це йдеться у розпорядженні заступника Луцького міського голови Ірини Чебелюк від 2 липня 2021 року.

Зокрема, в документі йдеться, що перекриють рух транспорту вулицею Кривий Вал на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Набережної 5 липня з 09:00 до завершення робіт.

На дорозі встановлять необхідні дорожні знаки.



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Теги: перекриття, рух, Кривий Вал, Луцьк
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