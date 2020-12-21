Поставила під магазин: у селі поблизу Луцька у жінки викрали велосипед





Про це



Мешканка села Забороль звернулась до свого поліцейського офіцера громади із заявою про крадіжку велосипеда. За словами жінки, транспортний засіб вона залишила біля магазину, звідки він за деякий час зник.



Офіцер громади оперативно встановив, що до події причетний знайомий заявниці, 38-річний чоловік, який перебуваючи в селі Забороль поблизу магазину «Пікнік» шляхом вільного доступу, таємно викрав велосипед, чим заподіяв матеріальну шкоду заявниці на суму 1000 грн.



Наразі велосипед вилучили та повернули потерпілій. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Заборолі поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку велосипеда.Про це повідомляють у фейсбук-сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Мешканка села Забороль звернулась до свого поліцейського офіцера громади із заявою про крадіжку велосипеда. За словами жінки, транспортний засіб вона залишила біля магазину, звідки він за деякий час зник.Офіцер громади оперативно встановив, що до події причетний знайомий заявниці, 38-річний чоловік, який перебуваючи в селі Забороль поблизу магазину «Пікнік» шляхом вільного доступу, таємно викрав велосипед, чим заподіяв матеріальну шкоду заявниці на суму 1000 грн.Наразі велосипед вилучили та повернули потерпілій. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України.

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