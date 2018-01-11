Резонансне вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив вирок Пукачу

Олексію Пукачу у вигляді довічного ув’язнення.



Як передає кореспондент Георгія Гонгадзе.



Зокрема в резолютивній частині рішення сказано: “Вирок Печерського райсуду Києва та ухвалу апеляційного суду міста Києва щодо Олексія Пукача залишити без змін. Скарги захисників Пукача та потерпілого Подольського залишити без задоволення. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає”.



Після цього суд спитав Пукача, чи зрозуміло йому судове рішення.



Пукач сказав: “Ні, не зрозуміло зовсім”.







На запитання журналістів Пукач відповідати відмовився, лише обмінявся декількома словами з одним зі своїх адвокатів, після чого конвой вивів його із судової зали.



Довідка. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. Журналіста поховали 22 березня 2016 року у Києві на території церкви Миколи Набережного.



Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. Останки черепа, які за заявою Генпрокуратури належать Гонгадзе, було знайдено 2009 року на Київщині.



15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на строк від 12 до 13 років.



У січні 2013 року до довічного ув'язнення за вбивство журналіста було засуджено колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС, генерала Олексія Пукача.



Журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві на території церкви Миколи Набережного.



Замовники вбивства досі не встановлені.

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