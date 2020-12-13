Дорогу у Піддубцях обіцяють відремонтувати до кінця літа
Сьогодні, 16:40
Переможця тендеру на капітальний ремонт покриття проїзної частини вулиці Новокотівська в селі Піддубці Луцького району визначили та підписали з ним угоду про виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.
Згідно з тендерною документацію, на укладання асфальтобетонного покриття в Піддубцях витратять 1 мільйон 185 тисяч гривень. Частина коштів - 1 мільйон гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, решту профінансують із бюджету Підгайцівської громади.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, що підрядник, згідно договору, має виконати капітальний ремонт дороги, підсипати та укріпити узбіччя, встановити дорожні знаки та зробити розмітку. Разом з тим, він зобов’язується усунути недоліки, які можуть виникнути після завершення капітального ремонту у гарантійний термін експлуатації об’єкту.
«Прошу звернути увагу, що це не ямковий ремонт, як було раніше, а повністю демонтаж старого дорожнього покриття та укладання нового – асфальтобетонного, воно має бути міцнішим та зносостійкішим», - підкреслив посадовець.
Директор ПП «Дановабуд», яке стало переможцем тендерних торгів, Григорій Аманжаєв заявив, що вони готові приступити до виконання робіт вже найближчим часом, а до кінця літа капітальний ремонт вулиці Новокотівська у Піддубцях планують завершити.
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Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.
Згідно з тендерною документацію, на укладання асфальтобетонного покриття в Піддубцях витратять 1 мільйон 185 тисяч гривень. Частина коштів - 1 мільйон гривень, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, решту профінансують із бюджету Підгайцівської громади.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, що підрядник, згідно договору, має виконати капітальний ремонт дороги, підсипати та укріпити узбіччя, встановити дорожні знаки та зробити розмітку. Разом з тим, він зобов’язується усунути недоліки, які можуть виникнути після завершення капітального ремонту у гарантійний термін експлуатації об’єкту.
«Прошу звернути увагу, що це не ямковий ремонт, як було раніше, а повністю демонтаж старого дорожнього покриття та укладання нового – асфальтобетонного, воно має бути міцнішим та зносостійкішим», - підкреслив посадовець.
Директор ПП «Дановабуд», яке стало переможцем тендерних торгів, Григорій Аманжаєв заявив, що вони готові приступити до виконання робіт вже найближчим часом, а до кінця літа капітальний ремонт вулиці Новокотівська у Піддубцях планують завершити.
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