вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто

У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто
Поліцейські спіймали 19-річного лучанина, який незаконно заволодів автомобілем марки KIA CEED.

Інцидент трапився 1 липня вночі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

До поліції звернувся 37-річний лучанин та повідомив, що на вулиці Кафедральній з території автосервісу зник його автомобіль. На пошуки автомобіля зорієнтували наряди поліції.

Викрадений автомобіль одразу потрапив у поле зору співробітників патрульної поліції. Менше ніж за годину зловмисника затримали. Під час їзди автомобіль отримав незначні механічні ушкодження. За цим фактом патрульні поліцейські склали на праворушника адмінматеріали.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Наріз вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєному злочині. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, крадіжка, Луцьк, хлопець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині постраждалі від негоди отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 17:24
У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто
Сьогодні, 16:59
Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:52
У селі на Волині хочуть закрити школу, але новий заклад до 1 вересня ще не добудують. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Дорогу у Піддубцях обіцяють відремонтувати до кінця літа
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
У Луцьку вночі викрали Lexus У Луцьку вночі викрали Lexus
06 квітень, 13:12
У Луцьку в дворі будинку викрали Audi У Луцьку в дворі будинку викрали Audi
22 лютий, 10:19
У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО У Луцьку вночі викрали позашляховик. ВІДЕО
09 лютий, 13:51
Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно Судитимуть 16-річного хлопця, який викрав авто у селі Дерно
22 вересень, 2020, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині постраждалі від негоди отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 17:24
 0
У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто
Сьогодні, 16:59
 0
Біля АЗС на Волині знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:52
 0
У селі на Волині хочуть закрити школу, але новий заклад до 1 вересня ще не добудують. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
Дорогу у Піддубцях обіцяють відремонтувати до кінця літа
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8