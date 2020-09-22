У Луцьку з автосервісу хлопець викрав авто

Поліцейські спіймали 19-річного лучанина, який незаконно заволодів автомобілем марки KIA CEED.Інцидент трапився 1 липня вночі, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.До поліції звернувся 37-річний лучанин та повідомив, що на вулиці Кафедральній з території автосервісу зник його автомобіль. На пошуки автомобіля зорієнтували наряди поліції.Викрадений автомобіль одразу потрапив у поле зору співробітників патрульної поліції. Менше ніж за годину зловмисника затримали. Під час їзди автомобіль отримав незначні механічні ушкодження. За цим фактом патрульні поліцейські склали на праворушника адмінматеріали.На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України.Наріз вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєному злочині. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.