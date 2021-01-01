На Волині затримали грабіжника, який вкрав гроші у пенсіонера





Про інцидент потерпілий повідомив поліцейському офіцеру вчора, 1 липня, близько 18 години. 66-річний чоловік розповів, що зловмисник «витяг» із кишені його куртки майже тисячу гривень, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.



Трапилось це ще в середині минулого місяця, проте звернутись до правоохоронців за допомогою пенсіонер наважився тільки зараз.



Поліцейські офіцери Володимир-Волинського районного відділу поліції, опитавши заявника та ймовірних свідків події, з’ясували, що вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний місцевий мешканець. Зловмисник у скоєному зізнався.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Устилузі поліцейські затримали грабіжника.Про інцидент потерпілий повідомив поліцейському офіцеру вчора, 1 липня, близько 18 години. 66-річний чоловік розповів, що зловмисник «витяг» із кишені його куртки майже тисячу гривень, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.Трапилось це ще в середині минулого місяця, проте звернутись до правоохоронців за допомогою пенсіонер наважився тільки зараз.Поліцейські офіцери Володимир-Волинського районного відділу поліції, опитавши заявника та ймовірних свідків події, з’ясували, що вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний місцевий мешканець. Зловмисник у скоєному зізнався.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію