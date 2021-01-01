На Волині затримали грабіжника, який вкрав гроші у пенсіонера
Сьогодні, 19:20
В Устилузі поліцейські затримали грабіжника.
Про інцидент потерпілий повідомив поліцейському офіцеру вчора, 1 липня, близько 18 години. 66-річний чоловік розповів, що зловмисник «витяг» із кишені його куртки майже тисячу гривень, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.
Трапилось це ще в середині минулого місяця, проте звернутись до правоохоронців за допомогою пенсіонер наважився тільки зараз.
Поліцейські офіцери Володимир-Волинського районного відділу поліції, опитавши заявника та ймовірних свідків події, з’ясували, що вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний місцевий мешканець. Зловмисник у скоєному зізнався.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
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Про інцидент потерпілий повідомив поліцейському офіцеру вчора, 1 липня, близько 18 години. 66-річний чоловік розповів, що зловмисник «витяг» із кишені його куртки майже тисячу гривень, - інформують у секторі комунікації поліції Волинської області.
Трапилось це ще в середині минулого місяця, проте звернутись до правоохоронців за допомогою пенсіонер наважився тільки зараз.
Поліцейські офіцери Володимир-Волинського районного відділу поліції, опитавши заявника та ймовірних свідків події, з’ясували, що вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний місцевий мешканець. Зловмисник у скоєному зізнався.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
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