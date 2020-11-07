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Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО
За 55 років своєї активної діяльності луцький «політех» випустив чимало успішних науковців, державних службовців, підприємців, економістів, юристів, менеджерів та багато інших знаних людей, які розвивають Волинь та Україну загалом.

Сьогодні, 2 липня, відбулось грандіозне святкування 55-ї річниці з дня створення Луцького національного технічного університету. З нагоди такої дати працівники вишу підготували чимало цікавого.

На подію прийшло чимало гостей. Під час свята панувала особлива атмосфера. На локації було багато цікавого: фотозони, брендована продукція та великий вибір смаколиків. Були тут і шашлики, які саме готували під час офіційної частини дійства.

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО


Розпочалося свято з вітального слова Митрополита Луцького та Волинського Михаїла. Владика зазначив, що вишу дуже пощастило мати такого ректора, як Ірина Вахович.

«Я бажаю завзяття студентам, цікавих новаторських ідей новій команді, яка прагне розвитку закладу. В добру путь! Вперед до нових 55 років славному Луцькому національному технічному університету на чолі з амбіційною Іриною Вахович», - звернувся до присутніх владика Михаїл.

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО


Ректор ЛНТУ Ірина Вахович привітала усіх працівників та студентів закладу із річницею. Вона зауважила, що уся команда докладає максимум зусиль, аби університет рухався тільки вперед.

«Ми дуже динамічно рухаємось. Зараз наш режим – 24/7. Університет виграв низку проєктів. Я безмежно вдячна своїй команді за спільну роботу, яку ми сьогодні робимо. До кінця року ми маємо модернізувати спорткомплекс з басейновою частиною та збудувати стадіон. І на 2022 рік ми знову подаємо проєкти та будемо наполягати на їхній реалізації», - наголосила Ірина Вахович.

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО


До слова, саме сьогодні Ірина Вахович святкує сім місяців на посаді ректора Луцького національного технічного університету.

Також під час свята на сцені почесними грамотами нагородили науковців та працівників вишу.

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО


Гостей свята розважали виступами талановитих учасників «Голосу країни», волинського гурту «Чорні черешні», заслуженого артиста естрадного мистецтва України Сергія Скулинця, мистецькими дарунками від випускників ЛНТУ, інтерактивними іграми, розіграшами цікавих подарунків та дискотекою від Dj Slavniy.

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

Як луцький «політех» святкував 55-ту річницю. ФОТО

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Теги: Луцьк, політех, ЛНТУ, річниця, свято, нагороди, Ірина Вахович
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