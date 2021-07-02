У громаді на Волині постраждалі від негоди отримають матеріальну допомогу





Про це говорили на сьогоднішній нараді за участі заступника міського голови Олександра Громика,



Нагадаємо, вчора, 1 липня, у Володимир-Волинському районі пройшлася сильна буря з дощами. Вітер ламав дерева і зривав покрівлі, а також на автівки падали гілки.



Наразі створена комісія, яка огляне пошкоджені будинки, майно та оцінить вартість завданих збитків.



На позачерговому засіданні виконавчого комітету буде прийняте рішення про надання матеріальних допомог жителям громади, чиє житло постраждало внаслідок негоди.



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