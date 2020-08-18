Повідомили, чому у Струмівці досі не розпочали будівництво нового дитсадка
Сьогодні, 18:02
Новий дошкільний навчальний заклад у селі Струмівка Підгайцівської громади – єдиний об’єкт програми «Велике будівництво» на Волині, для якого ще не оголосили тендер.
Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа під час брифінгу, який відбувся 1 липня 2021 року, пише "Район.Луцьк".
Як зазначив заступник очільника області, тендерні процедури на будівництво дитячого садочка у селі Струмівка не відбулися через технічні зауваження до проектної документації. Минулого вівторка, 29 червня 2021 року, виправлену проектну-кошторисну документацію повторно відправили на експертизу.
«Опісля отримання позитивного висновку від експертизи відразу оголошуватиметься тендер на будівництво. Дитячий садочок у Струмівці до 1 вересня 2022 року буде побудований», – запевнив Ігор Чуліпа.
У коментарі виданню Район.Луцьк повідомили, що цього року з бюджету Підгайцівської громади заплановано виділити на цей об’єкт 8 мільйонів гривень, а наступного року фінансування відбудеться у форматі 50/50 разом із коштами з державного бюджету. Зауважимо, що на виготовлення проекту дитсадка у селі Струмівка із бюджету витратили 600 тисяч гривень.
Договір за замовлення проекту уклали два року тому – в липні 2019 року. Цього року доплачували за внесення змін та доопрацювання проекту 72 тисяч гривень у травні 2021 року.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа під час брифінгу, який відбувся 1 липня 2021 року, пише "Район.Луцьк".
Як зазначив заступник очільника області, тендерні процедури на будівництво дитячого садочка у селі Струмівка не відбулися через технічні зауваження до проектної документації. Минулого вівторка, 29 червня 2021 року, виправлену проектну-кошторисну документацію повторно відправили на експертизу.
«Опісля отримання позитивного висновку від експертизи відразу оголошуватиметься тендер на будівництво. Дитячий садочок у Струмівці до 1 вересня 2022 року буде побудований», – запевнив Ігор Чуліпа.
У коментарі виданню Район.Луцьк повідомили, що цього року з бюджету Підгайцівської громади заплановано виділити на цей об’єкт 8 мільйонів гривень, а наступного року фінансування відбудеться у форматі 50/50 разом із коштами з державного бюджету. Зауважимо, що на виготовлення проекту дитсадка у селі Струмівка із бюджету витратили 600 тисяч гривень.
Договір за замовлення проекту уклали два року тому – в липні 2019 року. Цього року доплачували за внесення змін та доопрацювання проекту 72 тисяч гривень у травні 2021 року.
Фото - ілюстративне
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