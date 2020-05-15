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Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті

Волинянина оштрафували за фальшиві водійські права, куплені в інтернеті
Волинянина, уродженця села Бегета Володимир-Волинського району оштрафували на 1700 гривень за підроблені документи водія, які чоловік намагався видати за справжні.

Такий вирок 24 червня 2021 року винесла суддя Ковельського міськрайонного суду, пише "Сила правди".

Як йдеться в матеріалах справи, у лютому цього року чоловік через інтернет звернувся до невстановленої слідством особи і вирішив купити у неї посвідчення водія за 5000 грн. За домовленістю він переслав їй своє фото та персональні дані. Виготовлений документ чоловік забрав у відділенні «Нової пошти» у Ковелі.

Підроблений документ волинянин використовував як справжній. Зокрема, 22 березня в селі Дубове Ковельського району його зупинила поліція і для перевірки чоловік показав саме те придбане через інтернет посвідчення. Поліцейські визначили підробку та відкрили проти нього кримінальне провадження за пособництво у підробленні офіційного документа та його використанні (ст. 27 та 385 Кримінального кодексу України).

Свою вину за скоєння кримінальних правопорушень Дмитро Цивінський визнав повністю, підтвердивши обставини викладені в матеріалах справи.

Зважаючи на щире каяття чоловіка та відсутність обтяжуючих обставин суддя Юлія Шергіна вирішила оштрафувати його на 1700 гривень. Крім того, з нього стягнуть 980 гривень за проведення судово-технічної експертизи документів.

Вирок суду набере законної сили, якщо жодна із сторін не подасть апеляції впродовж 30 днів.

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Теги: фальшиве водійське посвідчення, суд, штраф, волинянин
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