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Екологи назвали причину масової загибелі риби у річці у Луцьку

Екологи назвали причину масової загибелі риби у річці у Луцьку
Мор риби у річці Чорногузка, що у Луцьку, могла спричинити спека та розростання водоростей.

Про це розповіла Суспільному речниця Державної екологічної інспекції області Анна Тумік.

Аналізи проб води з річки досліджували у місцевій лабораторії.

Зі слів речниці екологів, мору риби сприяла спека, через яку у воді стало менше розчиненого кисню, та збільшена біомаса водоростей, через яку риба могла задихнутися.

Результати лабораторних досліджень показали, що незначне забруднення водойми є лише за окремими показниками, проте в цілому перевищення норм забруднення у Чорногузці не виявили.

Нагадаємо, 26 червня повідомляли про мор риби на річці Чорногузка. Загибель риби – плотви, окунів, щуки – виявив місцевий житель Андрій Бролінський. У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління.

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Теги: мор риби, Луцьк, причина, екологи
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