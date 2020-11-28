Екологи назвали причину масової загибелі риби у річці у Луцьку





Про це розповіла Анна Тумік.



Аналізи проб води з річки досліджували у місцевій лабораторії.



Зі слів речниці екологів, мору риби сприяла спека, через яку у воді стало менше розчиненого кисню, та збільшена біомаса водоростей, через яку риба могла задихнутися.



Результати лабораторних досліджень показали, що незначне забруднення водойми є лише за окремими показниками, проте в цілому перевищення норм забруднення у Чорногузці не виявили.



Нагадаємо, 26 червня повідомляли про мор риби на річці Чорногузка. Загибель риби – плотви, окунів, щуки – виявив місцевий житель Андрій Бролінський. У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мор риби у річці Чорногузка, що у Луцьку, могла спричинити спека та розростання водоростей.Про це розповіла Суспільному речниця Державної екологічної інспекції областіАналізи проб води з річки досліджували у місцевій лабораторії.Зі слів речниці екологів, мору риби сприяла спека, через яку у воді стало менше розчиненого кисню, та збільшена біомаса водоростей, через яку риба могла задихнутися.Результати лабораторних досліджень показали, що незначне забруднення водойми є лише за окремими показниками, проте в цілому перевищення норм забруднення у Чорногузці не виявили.Нагадаємо, 26 червняЗагибель риби – плотви, окунів, щуки – виявив місцевий житель Андрій Бролінський. У Держекоінспекції Волині про ситуацію дізналися від громадян, які звернулися в управління.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію