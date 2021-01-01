Майбутнє домашньої мережі: оптоволоконний інтернет доступний для підключення у Луцьку та поблизу*





«Волинські Оптичні Мережі» – компанія з понад 8-річним досвідом роботи у сфері надання послуг домашнього інтернету і телебачення. Серед абонентів компанії – тисячі жителів міста Луцька та Луцького району.



Однією з переваг «Волинських Оптичних Мереж» серед конкурентів є те, що тут надають послуги інтернету, використовуючи сучасні оптоволоконні технології, які роблять можливим отримання доступу до мережі на максимально можливій швидкості, задовільнивши будь-які потреби сучасного користувача.



Що таке оптоволоконний інтернет



Оптоволокно вважають найбільш швидким методом передачі інформації. Для роботи інтернету використовують кабелі зі скляними волокнами, які передають дані з використанням імпульсів світла (зі швидкістю світла). Світло розповсюджується так само як і електрика, але перевага у тому, що оптичні кабелі можуть одночасно передавати відразу декілька сигналів. Оскільки сьогодні все обладнання, яке передає або приймає сигнал, електронне, то необхідні перетворювачі електронних сигналів в оптичні та навпаки. Такі перетворювачі – оптичні термінали – давно розроблені, їх широко та успішно використовують у домівках абонентів.



Яку швидкість здатне пропустити оптоволокно



Особливістю оптоволоконного інтернету є висока швидкість передачі даних: до 1 000 Мбіт/с або в окремих випадках і до 10 000 Мбіт/с на завантаження і вивантаження даних. Натомість швидкість звичайних кабелів мережі не перевищує 100 Мбіт/с.



Оптоволоконний інтернет – це доступно



Оптоволоконний Інтернет зараз доступний як ніколи. Його вартість повністю виправдана високою швидкістю передачі великих пакетів інформації, мінімальним часом витрат на це, а також надійністю і довготривалістю. У «Волинських Оптичних Мережах» для нових абонентів доступне підключення від 1 гривні.



Де підключитися до мережі



Наразі підключення оптоволоконного інтернету доступне кожному мешканцю у місті Луцьк та Луцькому районі. Повний перелік населених пунктів, доступних до підключення, можна переглянути на офіційному сайті компанії



Як підключити оптоволоконний Інтернет



«Волинські Оптичні Мережі» беруть на себе всі турботи, пов’язані з підключенням. Досвідчені фахівці компанії кваліфіковано та оперативно здійснять підключення до мережі, а також всі необхідні налаштування для повноцінного функціонування комунікацій в абонента.



Компанія пропонує своїм клієнтам доступні ціни на оптоволоконний інтернет і професійне обслуговування. Знайти більше інформації про послуги інтернету і телебачення або замовити підключення можна на сайті

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