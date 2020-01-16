Хто збудував Луцьк: архітектор Казимир Школьницький. ВІДЕО*





Про це йдеться на сайті



Серед будівель, які він створив - перше приміщення волинського музею на вулиці Крилова, де зараз житловий будинок, маєток родини заможного кондитера Чезаре Розаліні та нинішнє приміщення міського управління освіти та вулиці Шевченка. Розповідь про Казимира Школьницького та його спадщину - у відео на







«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.



Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:

- Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за цим посиланням.

- Павло Гіжицький, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста - за посиланням.

- Сергій Тимошенко, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм - за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Казимир Школьницький - архітектор, якого можна назвати рекордсменом за кількістю спроектованих та збудованих будинків. Наразі досліджена його участь у 45 проектах протягом 1925-1939 років, проте без сумніву - це не вся його спадщина.Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Серед будівель, які він створив - перше приміщення волинського музею на вулиці Крилова, де зараз житловий будинок, маєток родини заможного кондитера Чезаре Розаліні та нинішнє приміщення міського управління освіти та вулиці Шевченка. Розповідь про Казимира Школьницького та його спадщину - у відео на Youtube-каналі компанії "Інвестор". «Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.Переглянути інші відео визначних архітекторів, які будували в Луцьку:, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла - за, який спроектував Свято-Троїцький кафедральний собор, що в центрі міста -, який був співтворцем українського модерну, проте на Волині в своїх роботах практикував модернізм -

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