Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 3 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 3 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура в області вночі 11-16°, вдень 21-26°.
У Луцьку завтра, 3 липня, за інформацією Sinoptik, очікується хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура вночі 18-16°, вдень 18-19°.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура в області вночі 11-16°, вдень 21-26°.
У Луцьку завтра, 3 липня, за інформацією Sinoptik, очікується хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура вночі 18-16°, вдень 18-19°.
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