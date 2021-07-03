Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 3 липня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура в області вночі 11-16°, вдень 21-26°.



У Луцьку завтра, 3 липня, за інформацією

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 3 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура в області вночі 11-16°, вдень 21-26°.У Луцьку завтра, 3 липня, за інформацією Sinoptik , очікується хмарна погода, яка буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. Температура вночі 18-16°, вдень 18-19°.

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