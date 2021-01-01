У Луцькому районі виявили мотоцикл, викрадений в Італії





Про це



Заначають, вчора, 1 липня, вдень під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), у населеному пункті Піддубці командирський екіпаж помітив мотоцикл Honda CN, керманич якого рухався без мотошолома, чим порушував ПДР.



Як виявилося, у 35-річного чоловіка не було документів на право керування, а номерний знак на мотоциклі не відповідав вказаному транспортному засобу. Окрім цього, патрульні встановили, що, відповідно до даних інформаційного порталу Національної поліції, мотоцикл перебуває у міжнародному розшуку. Транспортний засіб був викрадений в Італії у листопаді 2017 року.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.



Щодо керманича патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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