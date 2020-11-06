Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною: реакція українського МЗС
Сьогодні, 21:28
Олександр Лукашенко в п'ятницю, 2 липня, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.
Його цитує "БелТА", - пише "УНІАН".
«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.
Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс».
"Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.
Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.
Разом з тим Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі.
Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - наголосив речник.
За його словами, політика Української держави "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права".
"Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - заявив Ніколенко.
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Його цитує "БелТА", - пише "УНІАН".
«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.
Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс».
"Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.
Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.
Разом з тим Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі.
Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - наголосив речник.
За його словами, політика Української держави "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права".
"Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - заявив Ніколенко.
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