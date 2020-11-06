Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною: реакція українського МЗС

Олександр Лукашенко в п'ятницю, 2 липня, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.



Його цитує "БелТА", - пише "



«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.



Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс».



"Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.



Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.



Разом з тим Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі.



Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - наголосив речник.



За його словами, політика Української держави "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права".



"Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - заявив Ніколенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. в п'ятницю, 2 липня, доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.Його цитує "БелТА", - пише " УНІАН ".«Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною», - заявив Лукашенко.Також він зазначив, що в цей час виявлено створені «сплячі» терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків, за словами Лукашенка, нібито насильницька зміна влади в «день ікс»."Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - передає його слова агентство.Нагадаємо, що 3 липня Білорусь святкує День Незалежності.Разом з тим Міністерство закордонних справ України поки не підтверджує закриття кордону з боку Білорусі.Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України"Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому. Очікуємо такої ж позиції від Мінська, щоб північний кордон залишався простором безпеки", - наголосив речник.За його словами, політика Української держави "спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини та існує верховенство права"."Українська сторона наразі не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - заявив Ніколенко.

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